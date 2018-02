Albbruck Pläne für ehemaliges Papierfabrik-Areal in Albbruck werden konkreter

Auf dem 11,7 Hektar großen ehemaligen Werksareal der Papierfabrik sollen Wohn- und Gewerbeflächen in Mischform entstehen. Am 5. März wird das Stuttgarter Planungsbüro Baldauf das Konzept detailliert im Gemeinderat vorstellen.

Während die Abrissarbeiten auf dem Areal der ehemaligen Papierfabrik noch voll im Gange sind, liegen bereits die Pläne für „die Zeit danach“ auf dem Tisch: In der Sitzung am Montag, 5. März, 18 Uhr, steht der Bebauungsplan „Konversion Papierfabrik“ zur Beschlussfassung auf der Tagesordnung des Gemeinderates. Er umfasst den Teilbereich Nord (nördlich der Bahnlinie) und den Teilbereich Süd, südlich der Bahnlinie, insgesamt 11,7 Hektar. Das Gelände, inzwischen eine Industriebrache , wurde bis 2011 gewerblich und industriell durch die Papierfabrik genutzt. Geplant ist nun eine Umnutzung (Konversion) für Wohnbau und gewerbliche Zwecke.

In der Sitzung wird ein Vertreter des Stuttgarter Planungsbüros Baldauf die Details der Planung vorstellen, die als Maßnahme der innerörtlichen Entwicklung im beschleunigten Verfahren durchgeführt werden soll. Nach der Stilllegung der Papierfabrik wurde das gesamte Gelände durch die bayrische Karl-Gruppe erworben. Nach dem Ausbau und der materiellen Verwertung der Maschinen und der technischen Einrichtungen erfolgt seit Frühjahr 2017 der nahezu vollständige Rückbau der baulichen Anlagen. Diese Arbeiten sollen bis zum Herbst zum Abschluss gebracht werden.

Anspruchsvolle Planungsaufgabe

Aufgrund der fehlenden Nachfrage nach industriellen und gewerblichen Flächen wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Eigentümer festgelegt, das weitläufige Areal einer neuen Nutzung zuzuführen und neu zu ordnen. Diese Konversion stellt für die Gemeinde, aufgrund ihrer Größe und Komplexität, eine anspruchsvolle Planungsaufgabe dar, die die Gemeindeentwicklung in den nächsten Jahrzehnten maßgeblich beeinflussen wird. Neben der Wiedernutzung des Areals besteht gleichzeitig auch die Chance für eine nachhaltige und flächensparende Planung, die modulartig und zeitlich unabhängig voneinander, konkretisiert und weiterentwickelt werden kann.

Das neue Viertel zwischen Ortsmitte Albbruck, Alb, Bahn und B 34 stellt damit einen wichtigen Baustein für die zukünftige Entwicklung Albbrucks dar. Es sollen sowohl Wohn- als auch Misch- und Gewerbeflächen entstehen. Diese Nutzungsinseln, umgeben von Grünräumen, sollen durch einen Stärkung der Wegeverbindungen so in den Ort integriert werden, dass alle Bereiche ganzheitlich miteinander vernetzt sind. Der kleinere Teilbereich Nord ist ebenfalls mit Betriebsgebäuden, Lagerhallen und Gleisanlagen bebaut. Hier wurden teilweise bereits Gebäude abgerissen, die restlichen Anlagen werden ebenfalls vollständig zurückgebaut. Nördlich des Planungsgebietes schließen sich die Wohngebäude der ehemaligen Werksiedlung an, die unter Denkmalschutz stehen, östlich schließen sich ein Wohn- und Geschäftsgebäude und ein Gasthaus an. Westlich angrenzend befindet sich ein Umspannwerk.

Das Abbruchmaterial auf dem PFA-Areal wird laufend auf Schadstoffe untersucht, um zu prüfen, ob es für den Bau von Lärmschutzeinrichtungen oder Gelände-Auffüllungen genutzt und auf dem Gelände selbst verfüllt werden kann. Das hätte zur Folge, dass das überplante Areal voraussichtlich fünfzig Zentimeter höher liegt als das bisherige. Innerhalb liegt der denkmalgeschützte Pferdestall im klassizistischen Stil, das letzte erhaltene Gebäude aus der Zeit des Eisenhüttenwerks. Ebenfalls unter Denkmalschutz stehen Teile des Werks- (Alb-) Kanals sowie die alte Albbrücke, die den Ortsteil Alb mit dem Werksgelände verbindet. Sie soll als Notzufahrt genutzt werden.