Albbruck/Hochrhein Otto Zehnle aus Birkingen nimmt nach zehn Jahren Abschied vom Hospizdienst Hochrhein

Otto Zehnle beendet mit beinahe 80 Jahren sein Engagement in der ehrenamtlichen Gruppe des Hospizdienstes Hochrhein. Zehn Jahre lang begleitete er Menschen auf ihrem letztem Weg.

Zehn Jahre war Otto Zehnle aus Birkingen in der ambulanten Hospizgruppe Waldshut ehrenamtlich im Einsatz. Zu seiner Verabschiedung waren alle Gruppenmitglieder in die Caritas-Einrichtung nach Albbruck gekommen. Unabhängig von Religion, egal ob Frau oder Mann, daheim lebend, im Krankenhaus oder im Heim auf Begleitung auf dem schweren Weg angewiesen, bieten die Mitglieder ihren Beistand an.

Der Erstkontakt kommt über Margit Jarday zustande (Telefonnummer 07751/80 23 33). Die Mitarbeiterin des Caritasverbands Hochrhein koordiniert die Einsätze und ist den Gruppenmitgliedern für ihre große Flexibilität dankbar. „Wir können nicht rund um die Uhr vor Ort sein, sind aber immer auch über alle froh, die spontan Nachtwachen übernehmen können“, sagte sie in ihren Dankesworten an alle, die eine „großartige Leistung für die Menschen erbringen“. Alle seien in der Sterbebegleitung ausgebildete starke Frauen und Männer.

Otto Zehnle sei ein Beispiel dafür, was im Ruhestand noch bewirkt werden könne, sagte Bürgermeister Stefan Kaiser. Der ausscheidende Otto Zehnle dürfe sich mit bald 80 Jahren jetzt zurückziehen. Allen im Hospitzdienst tätigen dankte Kaiser für ihr Engagement, das in Zeiten der sich stetig verändernden Gesellschaft immer wichtiger werde. „Es ist sicherlich für alle Menschen in der letzten Lebensphase schön, erfahren zu dürfen, dass jemand da ist, der es gut mit einem meint“, so Kaiser..