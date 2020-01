von Doris Dehmel

Auch in diesem Jahr soll es im Sommer wieder den Schadenbirndorfer Brunnenhock geben. Davon ist das Organisationsteam Tim Nussbaumer, Manuel Schmidle, Nico Berger (von links) und Lukas Ebner überzeugt. Ehe sie erneut in die Planung gehen, lösten sie mit der Übergabe einer Spende an Petra Binkert (Vierte von links) das Versprechen ein, in „bescheidenem Rahmen“ die Jugendarbeit im Musikverein Birndorf zu unterstützen.