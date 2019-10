von Doris Dehmel

Nicht zuletzt durch das immer stärkere Verkehrsaufkommen wird es auch für die Rettungsdienste immer schwieriger, an Ort und Stelle zu gelangen, wo die Hilfe dringend benötigt wird. Meist schneller vor Ort sind dabei die First Responder, wie es sie seit September 2018 auch in Albbruck gibt.

Zwei weitere Helfer gewonnen

Als Teil des Albbrucker DRK-Ortsvereins ist die Gruppe damals mit vier Personen gestartet und bis heute auf sechs Mitglieder angewachsen. Für die notwendige Infrastruktur, angefangen von der Einsatzkleidung bis hin zur Ausrüstung, kamen knapp 4000 Euro vom örtlichen DRK.

„Wenn auch nicht alle in unseren Reihen anfangs begeistert waren, so wollte bereits schon einige Wochen später niemand mehr dieses junge ehrenamtlich tätige Einsatzteam vermissen“, erinnert sich Ortsvorsitzender Günter Kaiser. Bis zum Jahresende 2018 waren die Albbrucker First Responder bereits 51 mal im Einsatz und im laufenden Jahr schon mehr als 100 Mal, weiß der Leiter der Fachgruppe, Nicolas Morat.

Er und seine Kollegen werden zeitgleich wie der Rettungsdienst mit Notarzt alarmiert. Dank der kürzeren Wege, auch in sämtliche Albbrucker Ortsteile, erreichen sie mit ihren Privatwagen meist schneller den Einsatzort. „Unsere Anfahrtszeiten liegen im Durchschnitt bei 3,5 Minuten nach der Alarmierung“, so Nicolas Morat.

Wie seine übrigen Kollegen, ist er ehrenamtlich in der First Responder Gruppe. Er würde sich freuen, wenn die Gruppe weiter wachsen könnte. Voraussetzung ist vor allem die Bereitschaft, zu jeder Tageszeit in den Einsatz zu fahren. Nach einer 35-stündigen Ausbildung im Sanitätsdienst wird jedem Neuling zur Einarbeitungszeit ein Pate zur Seite gestellt und Wert auf Weiterbildung gelegt. Derzeit gehören Rettungshelfer und Sanitäter sowie FSJ-ler der Gruppe an. Kontakt per E-Mail (nimor95@web.de).