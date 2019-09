von Doris Dehmel

Begleitet von der Landtagsabgeordneten Sabine Hartmann-Müller machte auf ihrer Sommertour Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch aus Stuttgart Station in Albbruck. Albbruck profitere als Schwerpunktgemeinde des ELR-Programms in besonderem Maße von Zuschüssen; deshalb sei die Gemeinde ein „Glückskind“, von der aber beispielgebende Maßnahmen erwartet würden, so Gurr-Hirsch bei der Begrüßung im Rathaus durch den stellvertretenden Bürgermeister Günter Kaiser.

Thema Landwirtschaft

Die Staatssekretärin im Ministerium für ländlichen Raum erfuhr auch von Problemen der Landwirte, immer höheren Auflagen gerecht zu werden. Sie selbst wandte sich gegen die Forderung im Volksbegehren „Pro Bienen“, die Landwirtschaft zu gängeln. Vertieft wurde das Thema auch beim Besuch des Obstbaubetriebes Winkler in Buch. Hier werden 40 Prozent des Ertrages über den Hofladen vermarktet. Probleme hat Inhaber Josef Winkler vor allem wegen des rückläufigen Interesses von saisonalen Arbeitskräften.

Thema Albtalstraße

Die Forderung nach einer Wiedereröffnung der Albtalstraße wurde bei der Besichtigung der Firma Morath in Birndorf gestellt. Beeindruckt von den Leistungen und dem Aufgabengebiet lobte Gurr-Hirsch die Investitionsfreudigkeit des Unternehmens. Die Staatssekretärin äußerte Unverständnis dafür, dass es bislang nicht möglich war, den kritischen Abschnitt des gesperrten Albtals durch die Spezialfirma abzusichern und damit wieder für den Verkehr nutzbar zu machen.