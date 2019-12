von Doris Dehmel

Wolle und mehr: Barbara Schrenk und Manfred Hoffmann, die beide mit großer Leidenschaft seit Jahren Alpakas züchten, haben das Bohland-Alpaka-Lädele in Birkingen-Kuchelbach eröffnet. Hier bieten sie im fairen Handel neben Wolle von den eigenen Tieren, Handschuhe, Schals, Stirnbänder, Mützen, wärmende Socken und Einlegesohlen in Naturfarbtönen und farbiger Ausführung ebenso an wie Bettwaren. Geöffnet ist das neue Lädele jeweils samstags von 10 bis 13 Uhr und nach vorheriger Terminabsprache Telefon 07753/912 15.