von Manfred Dinort

Der neue Albbrucker Gemeinderat besteht aus 26 Mitgliedern, darunter zehn Neulinge, die zum ersten Mal dem Gremium angehören und sechzehn, die wiedergewählt wurden. Zu Beginn der konstituierenden Sitzung gab Bürgermeister Stefan Kaiser einige grundsätzliche Erklärungen ab. „In den nächsten fünf Jahren wird eine Vielzahl an Aufgaben auf uns zukommen“, sagte er, da sei es notwendig, wie das auch in den vorausgegangenen Amtsperioden der Fall gewesen sei, harmonisch und vertrauensvoll zusammenzuarbeiten.

So seien in den vergangenen Jahren die meisten Beschlüsse einstimmig gefasst worden, für ihn ein Zeichen guter und konstruktiver Zusammenarbeit. Andrerseits sei jeder auch seinem eigenen Gewissen verpflichtet, jeder müsse daher in der Lage sein, die fälligen Entscheidungen mit seinem Gewissen zu vereinbaren. Aber das dürfe eigentlich kein Problem sein, weil sich die Gemeinde an die geltenden Gesetze und Verordnungen halte.

Allerdings sei es manchmal unumgänglich, auch unpopuläre Entscheidungen mitzutragen und sie nach außen hin, den Bürgern gegenüber, zu vertreten. Daneben hätten die Gemeinderäte auch eine Vorbildfunktion. „Nur was man selber bereit ist zu tun, kann man auch von anderen verlangen“, so Stefan Kaiser. Bei allen Entscheidungen gelte für die Gemeinde der Grundsatz: „Infrastruktur geht vor Konsum, die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde zu erhalten und zu stärken, hat höchste Priorität“.

Als Beispiele nannte er den anstehenden Ausbau und die Erweiterung der Albbrucker Schule, die Erschließung des ehemaligen Areals der Papierfabrik, die Neustrukturierung und Sicherung der Trinkwasserversorgung, den Umbau der Kläranlage, den Breitbandausbau, die Erschließung neuer Baugebiete, den Straßen- und Wegebau und die Sanierung öffentlicher Gebäude. Ebenso wichtig sei auch eine solide Haushaltsführung, die mit den Möglichkeiten der Gemeinde in Einklang stehe. „Wenn wir bei unseren Entscheidungen an einem Strang ziehen, bin ich überzeugt, dass wird die anstehenden Aufgaben auch bewältigen können“, so Stefan Kaiser. Aber erst müsse was erarbeitet werden, bevor man es verteilen könne. Als Mitglied des Gemeinderates könne man viele positive Erfahrungen machen und die Höhen und Tiefen der Kommunalpolitik hautnah miterleben.

Gemeinderat verpflichtet

„Freuen Sie sich darauf, die Entwicklung der Gemeinde persönlich mitgestalten und positiv beeinflussen zu können“, ermunterte er die Gemeinderäte. Dann gaben die neu- oder wiedergewählten Gemeinderäte das Gelöbnis ab, ihre Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen. Anschließende wurden die ersten Tagesordnungspunkte abgearbeitet, dazu gehörten die Wahl der drei Bürgermeisterstellvertreter und die Wahl der Vertreter für die verschiedenen Ausschüsse, wobei alle Beschlüsse einstimmig gefasst wurden.