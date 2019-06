von Manfred Dinort

Der Gemeinderat hat beschlossen, für einen Abschnitt der Hauensteiner Straße den Belag zu erneuern. Im Zusammenhang mit der Erschließung des Neubaugebiets „Eichhölzle II“ wurden auf diesem Abschnitt sieben Straßenquerungen durchgeführt. Dabei musste der vorhandene Verbundsteinbereich aufgebrochen werden. Außerdem mussten durch weitere Maßnahmen auf der südlichen Straßenseite, wo ein Gehweg angelegt werden soll, die Randbefestigungen entfernt werden.

Schon zuvor, so hieß es seitens des Ortsbauamtes, sei der Streckenabschnitt in einem schlechten Zustand gewesen. Zudem weise das 30 Jahre alte Straßenpflaster starke Längsspuren auf. Da es keine Ersatzsteine mehr gibt, sei es schwierig, die Straße zu sanieren. Daher stimmte der Gemeinderat dem Vorschlag der Verwaltung zu, die gesamte Fläche zu erneuern.

Der Gemeinderat einigte sich auf eine Variante, die vorsieht, die gesamte Strecke mit einer zwölf Zentimeter starken Bitukies-Tragschicht und einem vier Zentimeter starken Feinbelag zu erneuern. Preislich sei dies eine vernünftige und qualitätsmäßig eine Top-Lösung. Bürgermeister Stefan Kaiser wies aber auch darauf hin, dass diese Variante den Nachteil aufweise, dass damit der bisherige Bremseffekt für den Autoverkehr durch die Verbundsteine entfalle. Südlich der Straße, Richtung B 34, sind die Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet „Eichhölzle II“ im Gange. Hier entsteht ein neues Wohngebiet für 150 Einwohner.

Durchfahrt voll gesperrt

Während der Pfingstferien, vom 11. bis 22. Juni, wird der Straßenbelag in die Hauensteiner Straße, zwischen Haus 44 und 49 erneuert. In dieser Zeit ist die Durchfahrt voll gesperrt. Der Verkehr wird dann über Albbruck, die K 6544, die L 154 und die B 34, Hauenstein, Albert, Hauensteiner Straße und umgekehrt umgeleitet. Auch der öffentliche Linienbusverkehr wird umgeleitet; die drei Haltestellen werden in den Bereich der Alten Landstraße verlegt.