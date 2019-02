von Doris Dehmel

Kaum ein Verein kennt nicht die intensive Suche nach neuen Mitgliedern. Langjährige Vorstandsmitglieder finden keine Nachfolger, neue Konzepte der Freizeitgestaltung scheinen nicht unbedingt auf das Vereinsleben ausgerichtet zu sein und gerade Neubürger suchen nicht selten eher ziellos nach Möglichkeiten, sich zu integrieren und Kontakt zu anderen Personen zu finden.

Wichtige Anregungen

Mehr als 75 Vereine existieren in der Gemeinde Albbruck und die meisten davon haben sich mit den heutigen Gegebenheiten auseinanderzusetzen. „Die Vereine sind in der Gemeinde unverzichtbar und die Gerüststangen in der Gesellschaft“, so formulierte es Bürgermeister Stefan Kaiser. Er war es auch, der einen Weg zum erfolgreichen Vereinsmanagement anregte. Schon im vergangenen Herbst hatte hierzu ein Informationsabend mit der Kommunikations- und Personaltrainerin Monika Studinger stattgefunden. Dabei hatten die Vereinsvertreter wichtige Hinweise mitgenommen.

Eine spannende Zeit

An einem weiteren Abend galt es nun, sich in praktischen Übungen den Themen „Mitglieder finden, begeistern und halten“ intensiv zu widmen. Dabei waren die mehr als 50 Vereinsvertreter in verschiedene Arbeitsgruppen eingebunden mit dem Ziel, nach der Walt-Disney-Strategie (Kreativtechnik) selbst zu erkennen, warum es den Verein gibt und was das Besondere daran ausmacht. Dabei entstanden nach der unterschiedlichen Betrachtung der Probleme ganz neue Ideen. „Innovative Vorschläge machten auch den Vereinsvertretern deutlich, dass eine spannende Zeit vor den Vereinen liegt. Alte Strukturen müssen aufgebrochen werden und am Ende werden nur die Mutigen für Versuche neuer Angebote zu den Siegern gehören“, sagte Monika Studinger. Mitglieder sollen in die Planung der Aktivitäten mit einbezogen werden und Vereine sich untereinander besser vernetzen. Nur so sei es möglich, dass sie gesamthaft voneinander profitieren können. Im Herbst dieses Jahres wird es zwecks gemeinsamer Planung einen weiteren Abend geben.