Albbruck vor 2 Stunden

Neubaugebiet in Albbruck: Diebe schaufeln Sandhaufen in ihren Bus

Möglicherweise zwei Mal haben Sanddiebe in einem Neubaugebiet in Albbruck zugeschlagen. Laut Polizeibericht wurden am Dienstag zwei Männer beobachtet, die große Mengen Sand in einen weißen Bus geladen haben. Einer soll ein T-Shirt eines Handwerksbetriebs getragen haben.