von Doris Dehmel

Um die vor Jahrzehnten in der alten Sandgrube in Buch-Haide entdeckten überaus seltenen Geburtshelferkröten zu erhalten, sind vor einem Vierteljahrhundert zwei kleine Tümpel angelegt worden. Seither ist das Gelände aber immer mehr verbuscht und die Teiche zugewachsen und mit Laub übersäht. Nach einer Erweiterung der Teiche und einer Entbuschung des Geländes auf Rat des Amphibienexperten Klemens Fritz vor zwei Jahren, stand jetzt erneut ein Arbeitseinsatz zur Freihaltung der Teiche an. Ernst Danner, Martin Hotz, Klemens Fritz, Helmut Pfeiffer, Franz Brüstle und Ludwig und Amandus Maier sind zuversichtlich, dass durch diese Maßnahmen der Bestand der Tiere erhalten und stabilisiert werden kann.