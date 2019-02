von Doris Dehmel

Traditionsfiguren, aber auch viel Neues gab es beim Albbrucker Bunten Abend in der Gemeindehalle zu erleben. Ehe sich die Besucher dem abwechslungsreichen Programm hingeben und den Lachmuskeln nur wenige Pausen gönnen konnten, erinnerte die große Narrenschar an den im vergangenen Jahr gestorbenen Narrenvater Albert Kilian. Er hatte mit seinen Kollegen vom Stammtisch für den Fortbestand der Albbrucker Fastnacht gesorgt, lange bevor es die Albgaischter gab.

Neongelb: Die Waldhexen hatten sich mit ihren Fabelwesen ins Programm eingeklinkt. | Bild: Doris Dehmel

Sie hatten wieder einmal gemeinsam mit dem SV Albbruck die Organisation des Abends übernommen und mit den bewährten Akteuren auf der Bühne bewiesen, wie vielseitig die Hallenfastnacht sein kann. Schon an der Abendkasse kamen die Besucher ins Staunen, als sie Bürgermeister Stefan Kaiser, unterstützt vom SVA-Vorsitzenden Christian Kasper, entdeckten. Sie hatten keine neue Geldquelle entdeckt, sondern ihre Strafe des Narrengerichts aus dem vergangenen Jahr abgebüßt.

"Das Ohr vom Blasorchester" (Eckehard Heinrich) hatte in der Vergangenheit vieles gehört und im Kontakt mit den Albbrucker Narren erlebt. | Bild: Doris Dehmel

Tobias Hein führte durch den Abend, der gleich mit einem wahren Volltreffer startete. „Das Ohr vom Blasorchester Albbruck“ (Eckehard Heinrich) hatte als früherer Dirigent vieles gehört. Als Teil der Albbrucker Tschättermusik hat er den Albgaischtern nicht nur ihr spezielles Gefühl für Pünktlichkeit vorgehalten, sondern sich auch an das Mehlsuppenessen in der früheren Kantine der Papierfabrik erinnert oder an die süßen Stückchen am „Schmudo“ in der ehemaligen Bäckerei Spitznagel.

Märchenhaft: Die Yburger Teufelsknechte hatten ihre gruseligen Masken zu Hause gelassen und mit Rotkäppchen und dem Wolf für einen lustigen Auftritt gesorgt. | Bild: Doris Dehmel

Mit dem Anwachsen der Narrenvereine in der Gemeinde steigerte sich auch die Vielfältigkeit auf der Bühne. Die Yburger Teufelsknechte begeisterten mit dem Märchen „Rotkäppchen und der Wolf“ auf spezielle Weise. Wenn auch nicht als gruselige Gestalten, so machten die Waldhexen als jüngste Truppe mit ihrem musikalischen Auftritt der Narretei alle Ehre. Das Liveprogramm mit einem „Werbeblock“ bereichert hatten die Albgaischter, die an diesem Abend mit einem Gardetanz die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich zogen. So mancher Gast dürfte sich an seine eigenen Erfahrungen erinnert haben, als der Wiischmöckcher Matthias Albiez aus Dogern über die Ortsgrenze sprang und von seinem Veranstaltungsmarathon berichtete.

Beliebt: Das Rentnerbänkle mit Daniel Studinger, Felix Kirves und Moritz Rotzinger (von links) darf beim Albbrucker Bunten Abend keineswegs fehlen. | Bild: Doris Dehmel

Heimische Ereignisse hatten Ernst (Daniel Studinger), Fritz (Felix Kirves) und Alois (Moritz Rotzinger) auf ihrem „Rentnerbänkle“ ans Tageslicht gebracht. Hatten die Schachener Holz­öpfel Schränzer mit ihrem lautstarken Auftritt die Halle zum Beben gebracht, so war es am Ende die sonst als Sied­lergirls bekannte Männertruppe, die ihren seit 36 Jahren von Ida Tröndle und Marion Blossei einstudierten Auftritten mit „Cordula Grün“ einmal mehr die Krone aufsetzten.