Albbruck Narrentreffen 2019 in Albbruck wirft bereits Schatten voraus

Die Alb Gaischter bestätigen Rainer Jehle als Zunftmeister. Die Vorbereitungen für das Großereignis im kommenden Jahren laufen bereits auf Hochtouren.

In der Hauptversammlung der Alb Gaischter wurden unter der Leitung von Gemeinderat Josef B. Tröndle der bisherige Zunftmeister Rainer Jehle in seinem Amt bestätigt und zu seinem Stellvertreter Oliver Schulz gewählt. Zur neuen Schriftführerin wurde Daniela Gabriel gewählt und Beisitzer sind Moritz Kirves, Michael Troll und Emanuel Leber.

Tanja Öschger, die seit 2009 im Vorstand war und aus beruflichen Gründen ihren Posten aufgeben musste, erinnerte in ihrem Jahresbericht an die vielen Aktivitäten, die im vergangenen Vereinsjahr hinter der Albbrucker Narrenzunft liegen. Zufrieden war man mit dem Verlauf der Albbrucker Fastnacht und den eigenen Veranstaltungen auf dem Rathausplatz und dem Bunten Abend in der Gemeindehalle was auch im Kassenbericht von "Oli" Schulz zum Ausdruck kam. Drei Mitlieder waren ausgetreten und neu hinzu kamen: Michele Ast, Nina Gutmann, Dominik Stehlik, Tobias Hein, Emanuel Leber und Saskia Spitznagel. Sie wurden in die Reihen der Alb Gaischter aufgenommen. Für seine 35-jährige Vereinsmitgliedschaft galt der besondere Dank dem Gründungsmitglied Xaver Ebner, der alljährlich für das Fastnachtszelt seine Ölheizung zur Verfügung stellt.

Seit zehn Jahren aktiv mit dabei ist Christoph Schlachter. Sein besonderer Einsatz wurde ebenso gewürdigt wie das Engagement von Michael Troll, Matthias Wacker, Philipp Kirves und Eveline Kirves.

Für das große Albbrucker Narrentreffen 2019, zu dem sich auch wieder die anderen Fastnachtsvereine aus der Gemeinde einklinken, laufen bereits auch Vorbereitungen auf Hochtouren.