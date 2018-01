Albbruck Musikverein Unteralpfen sucht neuen Dirigenten

Nach 25 Amtsjahren kündigt Dirigent Markus Hoppe seinen Rückzug an. Beim Abschiedskonzert am 5. Mai werden seine Verdienste gewürdigt.

Unteralpfen (tao) Der Musikverein Unteralpfen braucht einen neuen Dirigenten. Nach 25 Amtsjahren kündigte Markus Hoppe seinen Rückzug an. Er wolle sich in die zweite Reihe zurückziehen und einfach nur noch Tenorhorn spielen, so hatte er sich bereits beim letzten Jahreskonzert geäußert. In der Hauptversammlung, die im Vereinsheim stattfand, erklärte sich Markus Hoppe jedoch bereit, vorerst weiter zu dirigieren, damit der Verein seinen Verpflichtungen nachkommen könne. Vorsitzender Daniel Ebner kündigte an, einen Ausschuss zu bilden, der sich um die Nachfolge kümmert, recherchiert und Ausschreibungen vornimmt. "Wir hoffen, nach der Sommerpause mit einem neuen Dirigenten beginnen zu können", sagte er. Geplant ist ein Abschiedskonzert am 5. Mai im Bürgersaal Birndorf, um in diesem Rahmen die Verdienste Hoppes zu würdigen. In seinem Rückblick erinnerte Ebner an die Höhepunkte 2017. Im Mittelpunkt stand das dreitägige Bezirksmusikfest, das anlässlich des 125-jährigen Vereinsjubiläums auf dem Festgelände beim Sportplatz ausgerichtet wurde. "Das war eine geniale Sache, wir haben dabei Unglaubliches geleistet", sagte Ebner.

Auch das Jahreskonzert sei ein voller Erfolg gewesen, obwohl es auswärts, in der Albbrucker Halle stattfinden musste. Nicht ganz zufrieden war er mit dem Probenbesuch, der auf 71 Prozent abgerutscht war. "Das ist ein magerer Schnitt, da müssen wir dran arbeiten", sagte er. Schriftführerin Annelore Hässig erinnerte in ihrem Jahresbericht an die zahlreichen anderen Anlässe und auswärtigen Konzerte. "Wir haben viel auf die Beine gestellt und viel geleistet", resümierte sie. Dank der zahlreichen Aktivitäten konnte Kassiererin Melanie Kaiser ein Plus ausweisen, obwohl neue Instrumente, Noten und weitere Uniformen angeschafft werden mussten. Die Jugendbetreuerinnen Marleen Hoppe und Lorena Rebsamen berichteten über ihre Aktivitäten. Bei den gemeinsamen Aussprache konnte der Nachwuchs klar machen, wo ihn der Schuh drückt. Bei den Neuwahlen wurden Daniel Ebner, Melanie Kaiser und Beisitzer Sebastian Moser einstimmig wiedergewählt. Spitze beim Probenbesuch waren Andrea Wieland, Lorena Schäuble, und Franz Leber mit je 95 Prozent, Margret Maier und Christoph Kunzelmann mit je 94 Prozent und Sandra Ebner mit 92 Prozent. Es gab vier Abmeldungen, neu aufgenommen wurde Luisa Kaiser. Derzeit zählt der Verein 82 aktive Mitglieder.

Gemeinderat Daniel Moser übermittelte die Grüße des Bürgermeisters. Er verwies auf die umfangreichen Sanierungsarbeiten an der Halle: "Wenn alles umgesetzt ist, bekommen wir eine tolle Halle."