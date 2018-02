Albbruck Mitgliederwerbung ist ein großes Thema beim Gesangverein Albbruck

Der Gesangverein Albbruck blickt auf erfolgreiche Konzerte und andere Veranstaltungen zurück. Derzeit steht das Jahreskonzert im März im Fokus.

In der Hauptversammlung des Gesangvereins Albbruck galt der Rückblick des Dirigenten dem vergangenen Jahr ebenso wie dem bevorstehenden Konzert am 24. März in der Albbrucker Gemeindehalle. Mit dem eigenen Frühjahrskonzert mit dem Männerchor aus dem schweizerischen Leuggern unter der Leitung von Christian Seidel hatten sich die Sänger eingesungen, der gesangliche Höhepunkt als Herausforderung war dann das Doppelkonzert mit dem Chor aus Hänner.

Dementsprechend voll war der Probenkalender. Dieses Konzert, das im Herbst 2017 bereits in Hänner stattgefunden hatte, wird in etwas modifizierter Form in wenigen Wochen in Albbruck stattfinden. Mit dabei sein wird als Solistin Beate Sperling aus Basel. Drei neue Sängerinnen konnten in den Chor integriert werden. Allerdings sind neben der verstorbenen Ilse Schlachter altershalber zwei Sängerinnen ausgefallen. „Die Sängerwerbung bleibt anhaltend ein ganz zentrales Thema“, sagte Dirigent Hansi Huber. Der Jahresausflug der Sänger hatte zur Schokoladenfirma Frey im schweizerischen Buchs geführt. Nachdem das Sommerfest im vergangenen Jahr wegen einer Terminüberschneidung nicht stattfinden konnte, hatte man mit zwei Kuchenverkäufen die Vereinskasse etwas aufbessern und mit der Bewirtung am Seniorennachmittag, der auch in diesem Jahr wieder gemeinsam mit dem Partnerschaftsfreundeskreis Albbruck-Carmignano im September stattfinden wird, einen schönen Batzen erwirtschaften können.

Nachdem sich Helmut Mai aus dem Vorstandstrio verabschiedet hatte, rückte Kassiererin Karola Veit an die Vereinsspitze auf. Wiedergewählt wurden der Vorsitzende Peter Schäuble und Protokollführern Ingrid Wolpert, die gleichzeitig auch das Amt der Schriftführerin innehat. Ebenfalls in ihrem Amt als Beisitzer bestätigt wurden Andrea Ouikid, Sandra Münch und Gerhard Schreiber und neu gewählt als Beisitzer Hans-Dominik Trinkaus. Kassenprüfer sind Jutta Scheerer und Conny Rapsch.