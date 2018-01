Albbruck Mit eisernem Willen: Fünf Albbrucker erklimmen die Gipfel Perus

Albbrucker Freude erkunden Jahr für Jahr ferne Ziele. Nach de Südamerika-Reise im vergangenen Jahr, zieht es die Gruppe nun nach Kirgisistan.

Viele Menschen entscheiden sich erst in letzter Minute wo sie die schönsten Wochen im Jahr verbringen möchten. Andere bleiben jahrelang ihrem Feriendomizil treu und wieder andere gehen während ihres Urlaubs auch an ihre körperlichen Grenzen. Zu ihnen gehört die fünfköpfige Albbrucker Gruppe, die immer wieder die Herausforderung sucht und stets mit neuen Erfahrungen nach Hause kommt. Ob es 2018 mit einem Aufenthalt in Kirgisistan und der Besteigung eines 7000 Meter hohen Gipfels im Pamirgebirge klappen wird, ist sich die Gruppe noch nicht ganz sicher. Jedenfalls haben Christian Holland, Alexandra Würzburg, Andreas Kaiser, Andreas Brunner und Christian Berger dieses Ziel fest im Blick.

Sie, die sich das Jahr über mit Wandern, Fahrradfahren, Crossfit und der Teilnahme am Rigimarsch, Estelberg- und Schluchseelauf für ihre Unternehmungen körperlich fit halten, erinnern sich gerne an ihren 17-tägigen Aufenthalt in Peru. "Wir haben in diesem sehr sauberen Land mit Klöstern und den ausgebildeten Terrassen extrem viel gesehen", versicherte Alexandra Würzburg. Sie berichtet auch mit Begeisterung von der Begegnung mit dem Menschen im Hochland, die ein karges Leben führten. Diese freuten sich über jede Gabe, würden aber nie auf die Idee kommen zu betteln.

Christian Holland führte auch dieses Mal wieder sein kleines Tagebuch mit, in dem die akribisch aufgezeichneten Eindrücke wieder lebendig werden. Mit dem Flugzeug ging es von Frankfurt über Madrid nach Lima und von dort nach Cusco. Das sechstägige Trekking im Heiligen Tal diente der Aklimatisierung und führte die Gruppe von 3400 Meter Höhe zunächst auf 4700 Meter. Dabei wurden die typischen Bergdörfer umwandert, wobei sich am sechsten Tag der Weg zum 5030 Meter hoch gelegenen Wajratanca über weite Geröllstrecken hinweg als sehr brenzlig erwies. Nach dem zunächst der Ausgangspunkt und nach einem Zwischenflug das 3335 Meter hoch gelegene Arequipa erreicht war, zeigten sich die drei Vulkanberge rund um die weiße Stadt. Mit dem Jeep wurde das 5000 Meter hoch gelegene Basiscamp erreicht.

"Stockdunkel und kalt war es, als wir um 2.15 Uhr unser Übernachtungszelt verließen", erinnerte Christian Holland. Zudem sei es sehr windig und die Besteigung des Gipfels nur in Serpentinen möglich gewesen. "Es war ein trotz allem ein erhebendes Gefühl, um 8.03 Uhr auf dem 6076 Meter hohen Gipfel des Nevado Chachani zu stehen", sind sich die Albbrucker einig. Insgesamt hätten in der 12-köpfigen Bergsteigergruppe im Alter zwischen 22 und 68 Jahren allesamt mit starken Erkältungen zu kämpfen gehabt, sodass am Ende nur sechs Wanderer mit eisernem Willen den Gipfel erreichen.