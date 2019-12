von Doris Dehmel

Gleich zweimal sind die Laienspieler des SV Buch beim diesjährigen Weihnachtstheater im Bucher Musikerheim auf der Bühne gestanden. Dabei strapazierten sie mit dem Dreiakter „Massage, Massage“ die Lachmuskeln des Publikums.

So unterschiedlich sich die drei Masseurinnen Sabrina (Sabine Holzapfel), Lena (Lisa Neidhardt) und Barbara (Linda Ebner) um ihre Patienten kümmerten, so verschieden war auch der Antrieb der Kunden, sich in der Massagepraxis eine Zeit der Entspannung zu gönnen. Voller Spannung war das Geschehen auf der Theaterbühne. Bis zum Ende war der Ausgang der Begegnungen zwischen den Mitarbeiterinnen der Praxis und ihren Kunden völlig offen. Wusste doch niemand, ob sich die eigenen Vermutungen auch bewahrheiten würden.

Das Bühnenspiel Seit Jahrzehnten wechseln sich die der SV Buch und die Trachtenkapelle Buch mit dem Weihnachtstheater ab. Gab es anfänglich nur eine Aufführung, so haben sich die Akteure, zu denen neben Mitgliedern auch Freunde des Vereins zählen, in den vergangenen Jahren dazu entschieden, zweimal auf der Bühne zu stehen.

Immer wieder sorgten Missverständnisse für turbulente Szenen. Dabei hatte mit der Patientin Conny (Sandra Schulz) alles ganz normal angefangen, bis auch ihr der Zuhälter Peter Streifling (Manuel Berger) eine Geschäftsverbindung anbot.

Der ehemalige Sträfling hatte zudem die Polizistin Mia Maier (Tanja Kleppke) auf den Plan gerufen. Rasch hatte der Kunde Herr X (Manfred Vogelbacher) gemerkt, dass in der Gesundheitspraxis seine besonderen Wünsche nicht erfüllt werden würden. Dafür genoss der Versicherungsvertreter Stressling (Denys Martini) den Aufenthalt bei der Masseurin nicht nur zur Linderung seiner Rückenschmerzen. Selbst der Dorfpfarrer Pater August (Pascal Pecoraro) schien sich immer wohler bei der Massage zu fühlen, wo er schließlich auch eine neue Pfarrköchin fand. Als plötzlich der Ehemann (Mathias Metzger) von Sabrina auftauchte, tat dies der Beziehung zwischen den Beiden jedoch alles andere als gut.

Den beiden Regisseurinnen Sabrina Neidhardt und Beate Bauer war eine ausgezeichnete Rollenverteilung und Visagistin Daniela Gabriel eine perfekte Typveränderung gelungen. Im kommenden Jahr wird die Trachtenkapelle Buch zum Weihnachtstheater einladen.