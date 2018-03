Albbruck-Buch "Man muss auch was bieten", sagt Jürgen Munzert über die Bildungsreisen, die er seit fast 40 Jahren organisiert

Auf einen Kaffee mit Jürgen Munzert. Er organisiert seit fast 40 Jahren unter dem Dach der Volkshochschule Buch Bildungsreisen. Im Interview spricht er über seine liebsten Ziele.

Herr Munzert, welches war Ihr erstes Reiseziel?

Mein erstes Ziel war Wien, eine private Reise mit den Zielen Burgtheater und Staatsoper. Dabei habe ich viel fotografiert und später, bei den verschiedensten Anlässen, Dia-Vorträge gehalten. Die Leute waren begeistert. Das zog immer weitere Kreise, bis dann die erste Anfrage für eine Gruppenreise nach Wien und in die Wachau kam. Gleich die erste Reise war ein großer Erfolg.

Wie oft waren Sie seitdem in Wien?

Insgesamt 57 mal.

Was reizt Sie an dieser Stadt?

Für mich stand das typische Wiener Flair im Mittelpunkt, die Geschichte der Habsburger, der Prater, Besuche beim Heurigen, mal in Gumboldskirchen, mal in Grinzing. Die Stadt hat für mich etwas Faszinierendes, an jeder Ecke ist ein Hauch Geschichte zu spüren. Hinzu kommt eine Vielzahl schöner Begegnungen und kurioser Episoden. Manche Türen wurden mir geöffnet, wenn ich erzählte, ich sei im ehemaligen Vorderösterreich daheim. Einmal begleitete ich den Waldshuter Liederkranz, der in einer Wiener Kirche eine Messe aufführte, auch ein besonderes Erlebnis.

Weitere Schwerpunkte waren italienische Städte.

Bei meinen Reisen nach Italien standen zunächst die Städte Florenz, Lucca, Pisa, die Toskana und das Chianti-Gebiet im Vordergrund. Vor zwei Monaten war ich zum Jahreswechsel in Mailand, um dort mit meiner Reisegruppe Silvester zu feiern. Dazu zählte natürlich auch Venedig, eine Stadt, die ich über den Karneval kennengelernt habe. Traumziele waren für mich aber auch Rom und Sizilien. Tiefe Eindrücke haben bei mir die Palmsonntage auf dem Petersplatz mit Papstaudienz hinterlassen, Momente, in denen mir die Tränen kamen.

In diesem Jahr steht wieder Rom auf Ihrem Programm. Was haben Sie vor?

Im Vordergrund stehen das päpstliche Rom mit Vatikan, Petersdom, die großen Pilgerkirchen, Ausflüge nach Ostia Antica, in die Albaner Berge und die Region Frascati, ein Besuch der Villa d'Este mit Park und den herrlichen Wasserspielen.

Sie waren auch oft auf Sizilien.

Ja, 15 Mal. Da faszinieren mich vor allem die Denkmäler aus der Zeit der Normannen und der Staufer.

Sie bevorzugen Busreisen.

Ich fliege nicht gern, da fühle ich mich eingeengt. Im Bus bin ich flexibel, ich kann jederzeit halten. Wir waren auch mehrfach mit dem Bus in London, in Oxford und Greenwich. Trotz Linksverkehr hat das immer bestens geklappt.

Sind im Laufe der Jahre andere Reiseziele dazugekommen?

Ja, sehr reizvolle Ziele. Ich war mehrfach in Petersburg, in Masuren, in Danzig, auf den Spuren von Thomas Mann, im Baltikum, im Memelland, in Riga, Tallin und Vilnius, in Ungarn und am Plattensee.

Dann gab es noch andere Regionen.

Einmal war ich am Nordkap, mehrfach auch in der Bretagne und in der Normandie. Ganz wichtig war mir die Provence mit den Städten Avignon, Arles, Aix-en-Provence, Egmont, Les Baux, Städte mit römischer Tradition, die Hoch-Provence mit ihrer grandiosen Landschaft oder ein Besuch in Grasse, der Welthauptstadt des Parfüms.

Haben sich die Ansprüche der Reiseteilnehmer verändert?

Man erwartet heute gute Hotels, fachkundige und landestypische Führungen, auch mal ein kleines Bonbon, etwa ein Winzervesper, eine Bootsfahrt oder eine Fahrt mit einer historischen Eisenbahn. In letzter Zeit kamen Flusskreuzfahrten auf Donau und Rhône dazu, in diesem Jahr sind wir auf dem Rhein unterwegs, von Basel nach Rotterdam.

Sie bieten ja keine Billigreisen an.

Das machen andere, mit denen muss ich mich nicht messen. Aber man muss auch was bieten, von allein läuft das nicht. Ein Ehepaar aus Laufenburg macht in diesem Jahr seine 30. Reise mit mir. Das spricht für sich.

Welches waren für Sie persönlich die Höhepunkte?

Gerne würde ich nochmals nach Masuren reisen, vor allem der Landschaft wegen. Sie tut der Seele gut und bringt mich ins Schwärmen. Auch Santiago de Compostela mit dem Kap Finisterre würde mich nochmals reizen.

Hat Deutschland für Sie auch was zu bieten?

Auch bei uns gibt es herrliche Ziele, etwa das Lahntal, Hamburg, Berlin, die Mecklenburgischen Seen, Usedom, der Harz, das Frankenland, das alles habe ich schon mehrfach gemacht.

Ist auf Ihren Reisen immer alles glatt gelaufen?

Da könnte ich viele Anekdoten erzählen. Einmal meldete sich eine Mitreisende, ihr Mann sei verloren gegangen. Ein anderes Mal fiel die Fähre nach Sizilien aus, in Rom wurde in unserem Bus eingebrochen. Aber es gab immer wieder eine Lösung. Einen ernsthaften Unfall gab es nie.

Reisen allein ist für Sie aber nicht alles. Sie bieten vor Ort auch noch andere Aktivitäten an.

Ja, Töpfern mit Kindern, Kerzenziehen oder auch Adventsfeiern in unserer Kapelle. Dia-Vorträge sind kaum noch gefragt. Trotzdem möchte ich im nächsten Jahr einen Vortrag anbieten: 50 Jahre Buch.

Wie lautet Ihr Fazit nach mehr als 200 Reisen?

Ich bin dankbar, dass ich auf meinen Reisen so viel sehen und erleben durfte und dass es mir möglich war, meinen Horizont auf diese einzigartige Weise zu erweitern. Das Reisen war für mich ein Lebenswerk.

Zur Person

Jürgen Munzert (80), ehemals Rektor der Grund- und Hauptschule Buch, ist verheiratet und lebt mit seiner Ehefrau im Albbrucker Ortsteil Buch. Für Abwechslung in Munzerts Alltag sorgen seine Enkelkinder. Entspannung findet er auch in seinem großen Garten, den er mit viel Liebe hegt und pflegt. Als Hobbyfotograf hat er mit zahlreichen Fotos die Entwicklung seines Dorfes dokumentiert.