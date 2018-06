Albbruck Männergesang Frohsinn Birkingen feiert sein 100-jährigen Bestehen

Der Männergesang Frohsinn Birkingen feiert sein 100-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumsabend im Bürgersaal am 9. Juni. Unter der Leitung von Andrea Bächle werden die Gastgeber den Abend musikalisch eröffnen.

In diesem Jahr feiert der Männergesangverein „Frohsinn“ Birkingen sein 100-jähriges Bestehen. Eingestiegen in die Jubiläumsfeierlichkeiten ist der Männerchor mit einem mit Gesang umrahmten Festgottesdienst in der Birndorfer Heilig Kreuz-Basilika.

Am morgigen Samstag, 9. Juni, wird der große Vereins-Geburtstag mit einem Jubiläumsabend im Bürgersaal in Birndorf gefeiert. Die Gäste werden hierzu ab 18.30 Uhr erwartet.

Unter der Leitung von Andrea Bächle, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum als Dirigentin beim Männerchor Birkingen feiert, werden die Gastgeber den Abend musikalisch eröffnen. Passend zum Motto: „Tradition mit Zukunft“ werden die Sänger gemeinsam mit dem von Melanie Bächle geleiteten Kinderchor singen: „Bewahrt die Welt für unsere Kinder“.

Ehe dem 100-jährigen Vereinsjubilar die Zelter-Plakette verliehen wird, können die Besucher in der in Wort und Bild dargestellten Chronik die Historie des Vereins miterleben. Erfüllt von dem Wunsch nach Frieden, Ruhe und Geselligkeit verbunden mit Gesang und kameradschaftlichem Miteinander, haben die Gründungsväter 1918 im Gasthaus „Kranz“ den Männergesangverein „Frohsinn“ Birkingen aus der Taufe gehoben. Diesem Ursprungsgedanken fühlen sich die Vereinsverantwortlichen heute noch verpflichtet. In den Anfangsjahren bewegte sich die Zahl der Vereinmitglieder zwischen 21 und 27 Sänger. Bei einem Sängerwettbewerb erreichten der Birkinger Chor 1925 einen „1. Ehrenpreis leichter Volksgesang“; vier Jahres später wurde der „Frohsinn“ beim Gau-Sängerfest in Grießen mit einem 1. Preis bedacht. Nach dem sich die politischen Verhältnisse unter dem Regime der Nationalsozialisten dramatisch verändert hatten, ruhte die Vereinstätigkeit von 1937 bis 1951. Zur Wiederbelebung hat auch das Theaterspiel beigetragen, das bis heute alljährlich beim Lieder- und Theaterabend an Weihnachten eine Neuauflage erfährt.

Anschließend an die Ehrungen langjähriger Mitglieder bieten am Fest-Abend der MFV Berau, Singkreis Eschbach, Liederkranz Oberalpfen und der Gospelchor „Stimmen los“ aus Bernau ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm, das mit einem gemeinsamen Schlusslied aller Chöre endet. In der Pause erfolgt die Verlosung einer von Toni Gerteis aus Birndorf geschaffenen Edelstahl-Skulptur. Die Lose kosten fünf Euro pro Stück, der Erlös kommt dem Männergesangverein Birkingen zugute.