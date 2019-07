von Doris Dehmel

Bei den heißen Temperaturen hätte kaum ein Festgelände idealer sein können als der schattige Platz am Rheinspitz in Albbruck. Schon am Samstagabend kamen viele Besucher zum Fischerfest des Sportfischervereins Waldshut und Umgebung. Einheimische und auswärtige Besucher feierten gemeinsam bis spät in die Nacht. Am Sonntagmorgen ging es für die Angler im Arbeitseinsatz wieder zur Sache.

Wer am Grillstand oder für leckere Fischgerichte in der Festküche sorgte, kam ganz schön ins Schwitzen. Zusehends füllte sich die Festwirtschaft. Zum Frühschoppen spielte der Musikverein Dogern unter der Leitung seines Dirigenten Olaf Sperling. Pünktlich zur Mittagszeit gab der Vereinsvorsitzende Gerd Albiez den Namen des Fischerkönigs 2019 bekannt. Mit Spannung hatten die Angler das Ergebnis des Königsfischens erwartet, waren doch von den 40 Teilnehmern immerhin zwölf erfolgreich gewesen.

Doch längst nicht alle hatten mit ihrem erreichten Fanggewicht Chancen auf einen der vorderen Plätze. Mit Stefan Venditi gab es seit Jahren wieder einmal einen Gewinner des Raubfischpokals. Fischerkönig 2019 wurde wie in den beiden Jahren zuvor Christian Nussbaumer mit einem ähnlichen Fanggewicht wie vor zwei Jahren. 2018 hatte weniger Gewicht zum Titelgewinn gereicht als in diesem Jahr, der König brachte 19 Kilogramm ausgenommene und geputzte Fische zur Waage.