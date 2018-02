Albbruck "Lätzle-Tag": Freude über 76 neue Babys in Albbruck

Beim jährlichen "Lätzle-Tag" informiert die Gemeinde Albbruck junge Eltern über Betreuungseinrichtungen für Kinder.

Im vergangenen Jahr verzeichnete die Gemeinde Albbruck 76 Geburten – sieben mehr als im Vorjahr; 2015 waren es 67 Geburten. Buben waren sind 2017 bei den Geburten mit 40 in der Überzahl. Mit zwölf kleinen Erdenbürgern wurde im März der Monatsrekord registriert. Auf die Ortsteile verteilen sich die Geburten wie folgt: in Albbruck waren es 41, in Birkingen und Unteralpfen jeweils sechs, in Buch und Schachen jeweils sieben und in Birndorf neun.

„Sogar drei Zwillingspaare konnten wir in diesem Jahr zum Lätzletag einladen“, sagte Hauptamtsleiter Ralf Kuhlmey, der im Auftrag des erkrankten Bürgermeisters Stefan Kaiser die jungen Eltern mit ihrem Nachwuchs willkommen hieß. Mit diesem Anlass möchte die Gemeinde den Eltern auch die Möglichkeit geben, sich über die Kinderbetreuung zu informieren. „Wir bieten kurze Wege für die Kleinen“, so Ralf Kuhlmey.

Neben dem Kinderhaus „Feuerkäfer“ mit der Kita und dem Kindergarten Alb in Albbruck gibt es in jedem Ortsteil einen Kindergarten. Neben den gemeindlichen Einrichtungen in Schachen, Buch und Birkingen und Unteralpfen gibt es in Birndorf den Kindergarten in kirchlicher Trägerschaft und zusätzlich in Schachen eine Waldorf orientierte Einrichtung.

Da die Kindergärten gut ausgelastet seien, müsse es in Zukunft weitere Anpassungen geben. So soll in diesem Jahr bei den Eltern eine Bedarfserhebung durchgeführt werden. „Ausbaupläne werden leider sehr oft vom Fachkräftemangel negativ beeinflusst“, so Ralf Kuhlmey.

Ergänzend zu den Kindergärten gibt es in der Gemeinde drei Tagesmütter, die vom Baby bis zu 14-Jährigen Betreuung anbieten, sowie die Frühförderung für Kinder zwischen einem und drei Jahren. Vorgestellt wurden den Eltern die praktischen Hilfen durch die Dorfhelferinnen und die Nachbarschaftshilfe ebenso wie die Gemeindebücherei in der es 450 Bilder- und Vorlesebücher für Kleinkinder gibt.