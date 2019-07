von sk

Ein Kletterer ist am Dienstagabend, 16. Juli, im Albtal bei Albbruck abgestürzt. Der 57-jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Er war nach dem Sturz ansprechbar und erlitt schwere Verletzungen. Das berichtet die Polizei. Nach derzeitigem Kenntnisstand bestehe keine Lebensgefahr. Gegen 19.40 Uhr war der Mann beim Abseilen vom „Erikafelsen“ plötzlich zu Boden gefallen, wie es im Polizeibericht heißt. Sein Sturz wurde glücklicherweise durch Hecken und Büsche abgefangen. Die Polizei vermutet, dass der Kletterer einen Fehler beim Einhängen des Seils in eine Schlinge gemacht hat. Neben dem Rettungsdienst waren die Feuerwehren aus Albbruck und Waldshut mit den Bergrettern und die Bergwacht Todtmoos im Einsatz.