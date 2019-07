von Doris Dehmel

Nach ihrer Gürtelprüfung sind die Jugendlichen des Judo Clubs Albbruck gestärkt in den Wettkampf gegangen. Zwölf von ihnen kämpften beim Oliver-Erinnerungsturnier in Bad Säckingen. In der Altersklasse U 11 belegte Theo Martin den ersten Platz vor Wladislow Astrahancev und Simone Looso, die beide auf dem zweiten Platz landeten.

Dritte in ihrer Altersklasse wurden Leon Berisha, Eliah Deak, Antonio Sciascia, Fin Sjögreen und Nikita Uskevic. In der Mannschaft U 12 belegten Linus Brödlin den zweiten und Kim Erik Sasse den dritten Platz. Den zweiten Platz in der Altersklasse U 15 erreichten Tim Gudsowati und Daniel Schleiger.