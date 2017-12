Albbruck Jürgen Munzert aus Buch feiert seinen 80. Geburtstag

Jürgen Munzert, pensionierter Rektor aus Buch, kennt keine Langeweile. Der Leiter der Volkshochschule interessiert sich besonders für Reisen, Natur und Historie.

Rektor i. R. Jürgen Munzert feierte seinen 80. Geburtstag wenige Tage, bevor er mit Ehefrau Agnes erneut zu einer seiner vielen Reisen nach Italien startete. Bürgermeister Stefan Kaiser war einer der Gratulanten. Den größten Teil seines Lebens verbrachte der ehemalige Schulrektor in Buch. Als 32-jähriger Pädagoge kam er an die örtliche Schule, deren Kinder ihm bis zu seinem Ruhestand und darüber hinaus sehr am Herzen lagen. Als Leiter der Bucher Volkshochschule fühlt er sich bei den Töpferkursen und dem jährlich wiederkehrenden Bucher Kerzenziehen im Werkraum der Schule wie daheim.

Stets war Jürgen Munzert den örtlichen Vereinen in der bis 1975 selbstständigen Gemeinde Buch verbunden. So hatte er den Wunsch seiner Schüler nach einem Sportplatz und Fußballverein ernst genommen. 1970 war er nicht nur Gründungsmitglied vom SV Buch, sondern viele Jahre auch dessen Vorsitzender. Als früherer Geschäftsführer des Verkehrsvereins hatte er sich stark beim Landeswettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ eingebracht. Zahlreiche Bilder aus vergangenen Zeiten finden sich in seinem Archiv. Seinem geschulten Auge blieb keine Besonderheit oder Veränderung verborgen.

Die Natur hatte es Jürgen Munzert ebenso angetan wie die Historie. Beides prägt auch seinen Ruhestand. Wenn der erfahrene Reiseleiter von den Mehrtagesreisen nach Wien und Venedig, Paris und vielen anderen Zielen wieder daheim ist, widmet er sich wieder neuen Reisezielen. Immer größer wurde die Zahl der Mitreisenden, die sicher sind, dass sie mit Jürgen Munzert neben Historie auch Kultur und Naturschönheiten erleben können. Ihnen bleiben aber auch die kulinarischen Genüsse der verschiedenen Länder nicht verborgen. Der aus Limburg an der Lahn stammende begeisterte Hobbygärtner freut sich, wenn mit den Enkeln Aaron und Linus gemeinsame Aktivitäten geplant und seine vielfältigen Erfahrungen gefragt sind.