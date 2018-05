Albbruck Johann Kaiser verlässt den Gemeinderat Albbruck nach 18 Jahren

Johann Kaiser nimmt nach insgesamt 18 Jahren kommunalpolitischem Engagement Abschied vom Albbrucker Gemeinderat. Für seine Verdienste erhält er ein Lob von Bürgermeister Stefan Kaiser.

Im Kreise der Gemeinderats­kollegen würdigte Bürgermeister Stefan Kaiser das langjährige ehrenamtliche Engagement von Johann Kaiser in der Ratsrunde. Verbunden war dies mit der Übergabe der für ehemalige Gemeinderäte zugedachten Plastik mit den persönlichen Daten und einem anschließenden Stehempfang.

18 Jahre saß Johann Kaiser als parteiloses Mitglied in der SPD-Fraktion. In all den Jahren hat er mit Gernot Strohm und Stefan Kaiser zwei Bürgermeister erlebt. Er saß neben verschiedenen Kollegen auf der SPD-Seite und erlebte die unterschiedlichsten Zusammensetzungen des Gemeinderats von Albbruck. Erstmals wurde der seinem Heimatort Albert stets treu gebliebene Johann Kaiser 1980 in den Gemeinderat gewählt. Nach seiner ersten Amtszeit gönnte er sich eine kommunalpolitische Unterbrechung, der sich 1989 der Wiedereinzug ins Gremium anschloss. Nach erneut fünf Jahren stand er für eine weitere Kandidatur nicht mehr zur Verfügung. Dies änderte sich dann wieder 2009. Bis 2018 war er ununterbrochen im Gemeinderat. In all der gesamten Zeit gehörte der heute 71-Jährige dem Technischen Ausschuss an.

Sein berufliches Wissen machte ihn dort wie auch in den Projektgruppen Schule und Gemeindehalle zu einem professionellen Ratgeber. Ursprünglich war der gelernte Maurer nach der Meisterprüfung in Konstanz bei der früheren Firma Amlinger in Horheim Bauleiter. Sein Ingenieur-Studium schloss er als Architekt in Heidelberg ab und war von 1989 an 17 Jahre lang im Baurechts­amt der Stadt Waldshut-Tiengen als Bausachverständiger tätig.

Bürgermeister Stefan Kaiser lobte die Loyalität des ausgeschiedenen Gemeinderatskollegen gegenüber der Verwaltung. Stets habe er das Wohl der Gemeinde im Auge gehabt. „Ein wichtiges Merkmal war der stets gute Blick für das Machbare und die Konsequenz, mit der die eigene Meinung von Johann Kaiser vertreten wurde“. Mit „ offenem Visier“ habe der auf eigenen Wunsch ausgeschiedene Johann Kaiser seine Meinung vertreten. Mit Dank für die 18 Jahre am Ratstisch verabschiedete sich Johann Kaiser, der es im kommunalpolitischen Ruhestand genießen möchte, weniger Termine zu haben.