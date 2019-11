von Manfred Dinort

Im Zusammenhang mit den neuen Baugebieten in Albbruck und den Ortsteilen Schachen und Albert ist in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats eine zunehmende Tendenz bei den Hauseigentümern kritisiert worden, die Vorgärten mit pflegeleichten Kiesbelägen zu verdecken, um möglichst kein Grün aufkommen zu lassen.

Helga Dietenberger (SPD) verwies auf eine entsprechende Passage im Entwurf des neuen Bebauungsplans „Bühlweg“ in Schachen. Da heißt es unter Punkt 6 der Bebauungsplanvorschrift: „Die nicht überbauten Bereiche sind gemäß Pflanzenliste dauerhaft zu begrünen.“ Den Worten müssten auch Taten folgen, jedenfalls sei darauf zu achten, dass in Neubaugebieten keine Kiesflächen angelegt werden.

Die Bauvorschriften In den örtlichen Bauvorschriften, die Teil eines jeden Bebauungsplans sind, werden Details festgelegt, unter anderem die Gebäudeform, die Dachform und Dachneigung, die Geschosszahl, die Zahl der Garagen und Stellplätze, die Oberflächengestaltung der Gebäude, Einfriedungen und Stützmauern und die Gestaltung der unbebauten Flächen und Vorgärten. Beim Punkt „Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ heißt es: „Je Grundstück ist mindestens ein Baum fachgerecht zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten“. Dabei wird auf die Pflanzliste im Anhang verwiesen.

Franz Brüstle (FWV) hakte nach: Auch in bestehenden Baugebieten sollte die Gemeinde das Anlegen von Grünflächen fordern und keine Steinwüsten zulassen, auch in Hinblick auf den Klimawandel. „Lieber weniger Vorschriften, aber die müssen dann auch eingehalten werden“, sagte Brüstle. Auch Lothar Schlageter (FWV) forderte, das Anlegen von Kiesgärten durch entsprechende Vorschriften in den Bebauungsplänen zu stoppen. Josef Tröndle (CDU) konterte: „Wie sollen wir das kontrollieren? Das ist praktisch gar nicht möglich.“ Bürgermeister Stefan Kaiser stimmte den Forderungen jedoch zu und versprach, entsprechende Vorschriften in den aktuellen Planentwürfen aufzunehmen.

Im Anschluss stimmte der Gemeinderat dem Entwurf des Bebauungsplans „Bühlweg“ in Schachen zu und fasste den Beschluss zur Offenlage. Das Baugebiet am nördlichen Ortsrand von Schachen umfasst sechs Bauplätze, davon fünf für Einfamilienhäuser und ein Platz für ein Mehrfamilienhaus. Der Grundstückseigentümer, der auch die Erschließung des Geländes übernimmt, hatte den Antrag gestellt.

Des Weiteren fasste der Gemeinderat einen Änderungsbeschluss für das Bebauungsgebiet „Römersmatt“ im Ortsteil Albert. Die meisten Bauplätze gehören dem Erzbischöflichen Ordinariat, das gegenwärtig dabei ist, seine Grundstücke zu verkaufen. Aufgrund des länglichen Zuschnitts der Parzellen sieht der Bebauungsplan eine Doppelhausbebauung vor. Grund für die Planänderung ist eine konkrete Nachfrage für die Bebauung zweier schmaler Grundstücke mit einem Einzelhaus mit sechs sozial geförderten Wohneinheiten und einer integrierten Tiefgarage. Mit der Änderung sollen die rechtlichen Voraussetzungen für das Bauvorhaben geschaffen werden. Der Gemeinderat stimmte zu und fasste den Beschluss zur Offenlage der Pläne.

Bereits erschlossen ist das Baugebiet „Eichhölzle II“ an der Hauensteiner Straße durch die Duttlinger GmbH Laufenburg, die jetzt im Kenntnisgabeverfahren die Gemeinde über den geplanten Bau von sechs Doppelhaushälften an der Erschließungsstraße „Im Wädele“ und den Bau von sechs Garagen auf der gegenüberliegenden Straßenseite informierte. Das zwei Hektar große Areal bietet Raum für 42 Wohneinheiten in variabler Bauweise und Wohnraum für rund 150 Einwohner.