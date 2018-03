Albbruck Im Aufwind: Guggenmusiker aus Birkingen freuen sich über Zuwachs

Die Guggenmusik "Salpeterer Pressband" Birkingen zieht posituve Bilanz. Die Mitglieder wählen Alina Brutsche zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden. Neues Ehrenmitglied ist Julia Mennel.

In der Hauptversammlung der Guggenmusik "Salpeterer Pressband" Birkingen wählten die Mitglieder zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden Alina Brutsche. Neue Schriftführerin ist Judith Eschbach und Moritz Tröndle hat den Beisitzerposten übernommen. Als Kassenprüfer werden Florian Amann und Magda Lauber fungieren. Die Zahl der aktiven Mitglieder hatte sich nach sechs Neuzugängen auf 45 erhöht. "Wir rechnen damit, dass im Laufe des Jahres weitere Neumitglieder zu uns kommen", versicherte der Vorsitzende Stefan Gertis. Recht unterschiedlich sei der Arbeitseifer bei den verschiedenen Aktivitäten gewesen, hatte er mit einer Erwartung auf steigende Bereitschaft verschiedener Mitglieder die Arbeitseinsätze ernster zu nehmen, festgestellt.

Neben dem Sommerfest gab es mit dem Vereinsjubiläum zur Fastnacht 2018 einen weiteren Vereinshöhepunkt. Dieser war lange von dem hierfür gegründeten Komitee und mehreren Arbeitsgruppen vorbereitet worden und mit großem Besucherzuspruch verlaufen. Detailliert erinnerte Vanessa Schäuble an die vielfältigen Vereinsaktivitäten. Neben einem Probenwochenende hatte eine Reihe der traditionellen Fastnachtsaktivitäten im Dorf stattgefunden. Zudem waren die "Salpeterer" nach dem Auftritt in Überlingen bei verschiedenen Guggenveranstaltungen und Umzügen in der Region präsent. Die erfolgreich verlaufenen Vereinsveranstaltungen hatten auch zu einem sehr guten finanziellen Ergebnis geführt über dieses Kassiererin Sarah Baumgartner berichtete. Bei einem Probeneifer von 78 Prozent wünschte sich der Musikchef Benjamin Ortlieb, dass auch daheim geübt werden wollte. Zwölf Mitglieder zeichneten sich mit einem Eifer von über 90 Prozent aus, wobei Andreas Schäfer und Alina Brutsche wie auch der Dirigent selbst mit 100 Prozent an der Spitze lagen vor Leonie Brutsche, Paul Schlachter, Daniel Tröndle und Julia Mennel. Sie wurde für ihre 20-jährige Mitgliedschaft im Verein und ihr außerordentliches Engagement zum Ehrenmitglied ernannt. "Euer Vorstand Stefan Gertis ist super und ihr solltet alles daran setzen ihn zu erhalten", appellierte Gemeinderat Lorenz Schäfer an die Versammlung.

Im Blick auf die Saison 2018/19 sind die Mitglieder aufgerufen sich an der neuen Liedauswahl mit Vorschlägen zu beteiligen. Die erste Probe wird am 10. September, das Probenwochenende im Oktober und im Dezember der Probentag sein. Nach der Bewirtung beim Estelberglauf am 22. April, der Mai-Wanderung zu der auch die 93 Passivmitglieder eingeladen werden, steht das Sommerfest auf dem Schindelbuck vom 27. bis 29. Juli im Fokus. Hierfür wurde bereits ein Festkomitee gebildet. Als Teil der Narrenvereinigung werden die "Salpeterer" auch beim großen Narrentreffen am 2. und 3. Februar in Albbruck mit dabei sein.