Albbruck Iburger Teufelsknechte ziehen zufriedene Fasnachtsbilanz

Die Iburger Teufelsknechte bilanzieren eine gute erste Fasnachtssaison. Der Narrenverein freut sich über viele neue Mitglieder.

Zum ersten Mal als neuer Verein mit an der Fasnacht dabei waren die 2017 neugegründeten „Iburger Teufelsknechte Buch“ und sie haben gleich richtig Gas gegeben. Dies zeigte sich an ihrer Hauptversammlung am Samstag im "Hirschen" Birndorf. An zahlreichen Terminen und elf Umzügen in der Gemeinde und am ganzen Hochrhein wurde teilgenommen und bei keiner wichtigen Veranstaltung haben die Teufelsknechte Buch gefehlt. Beim großen Narrentreffen in Murg waren sie genauso dabei wie am Jubiläumsumzug der Waldgeister Rhina in Laufenburg und natürlich bei allen Veranstaltungen in der Gemeinde Albbruck.

An ihrer ersten offiziellen Hauptversammlung konnten sie bereits fünf Neuaufnahmen und drei Kinder mehr in ihrem Verein verzeichnen. Seit Februar 2018 sind Simone und Stefan Nussbaumer, Sabrina Bergen, Yanilla Krüger und Eva Feldkamp im Probejahr. „Sie machen es super und es freut uns, dass wieder einige zu uns gefunden haben“, so Vorsitzende Jana Hauser-Breitschwert. Der Verein ist sehr familienfreundlich und so gibt es nach nur einer Saison 17 aktive Mitglieder und elf Kinder. Als Gast mit an der Versammlung dabei war Bürgermeisterstellvertreter Alois Eckert, der lobende Worte für den neugegründeten Verein fand und sich freute, dass die Gemeinde einen weiteren Verein hat, der sich so motiviert in die Gemeinschaft einbringt. Und das taten sie sozusagen mit Vollgas und brachten sich bei den Veranstaltungen der Guggi-Bucher und dem Buureball in Buch sowie auch bei den Albgaischter Albbruck mit voller Begeisterung ein.

„Es ist wichtig gute Kontakte mit den anderen Vereinen zu haben und es macht mega Spaß“, so Jana Hauser-Breitschwert, die davor bei den Waldgeister Rhina war. Dies findet auch ihr Vize Thorsten Haslinger, der bereits Mitglied bei den Bergfüchsen Laufenburg und den Berghexen Bad Säckingen war und beide aus ihrer Erfahrung schöpfen können: „Dieses Jahr war sehr aufregend und die Fasnacht ging rasend schnell vorbei. Wir alle freuen uns jetzt schon auf die nächste fünfte Jahreszeit“.