Albbruck Hugo Studinger feiert seinen 85. Geburtstag

Hugo Studinger aus Birkingen wird beim Feiern seines 85. Geburtstags von alten Feuerwehrkameraden und dem Blasorchester Albbruck überrascht.

Hugo Studinger feierte in Birkingen seinen 85. Geburtstag, wo er mit seiner Ehefrau im Haus von Tochter Andrea Tröndle seinen Ruhesitz hat. Beim Feiern waren neben den drei Kindern und fünf Enkeln auch zwei Urenkel dabei. Ihn überraschten viele Gratulanten, vor allem ehemalige Feuerwehrkollegen und das Blasorchester Albbruck mit einem Lied. Grüße der Gemeinde überbrachte Bürgermeisterstellvertreter Wolfgang Bögle.

Aufgewachsen ist der Jubilar im Forsthaus von Sommerau. Fünf Kilometer musste er durch den dunklen Tannenwald zurücklegen, bis er die Grundschule erreicht hatte. Da dies im Winter nur mit Skiern möglich war, ist aus Hugo Studinger schließlich ein begeisterter Skifahrer geworden, der bis in seine 70er Jahre bei den Abfahrtsmeisterschaften vom Skiclub Rothaus erfolgreich war. Er lernte den Beruf des Automechanikers und arbeitete später in der Albbrucker Papierfabrik. Nach der Hochzeit mit seiner heutigen Ehefrau Charlotte wurde zunächst in Kiesenbach und später in den Laborantenhäusern der Papierfabrik in Albbruck eine Wohnung bezogen.

Seine Freizeit widmete der Jubilar über Jahrzehnte hinweg der Feuerwehr, war Schiedsrichter und Maschinistenausbilder und hat bis zuletzt dafür gesorgt, dass das Oldiefahrzeug der Albbrucker Feuerwehr wieder fahrtüchtig wurde. Auf all seinen Arbeitsstellen war bis zum Eintritt in den Ruhestand sein handwerkliches Können gefragt. Mit seiner Leidenschaft für die Schwäbisch-Alemannische Fasnacht war es ihm auch eine Freude, mitzuerleben, wie die Albbrucker Narrenzunft gegründet wurde. Trotz der körperlichen Einschränkungen, die das Alter so mit sich bringt, hält Hugo Studinger doch engen Kontakt zu seinen Kegelbrüdern und Anglerkollegen.