Die Bahn hatte einen schonenden Abriss geplant, der sich über mehrere Tage hätte erstrecken sollen. Doch daraus wurde nichts: Nachdem die Krone der Bogenbrücke durch besondere Maßnahmen stabilisiert worden war, hatten Arbeiter mit maschinellen Meiseln an den Seiten begonnen, die Granitsteine herauszubrechen. Um 2.28 Uhr kam das Aus für das 163 Jahre alte, ursprünglich denkmal-geschützte Bauwerk: die Brücke stürzte in die Albschlucht. Die Erschütterung habe wie ein kleines Erdbeben gewirkt, so Anwohner Walter Rotzinger.

So sah die historische Eisenbahnbrücke über die Alb bis vor Kurzem aus. Archiv-Bild: Rafael Herrmann | Bild: Herrmann, Rafael

2017 hatte sich eine Bürgerinitiative für den Erhalt und eine Sanierung der alten Bogenbrücke gebildet, das eigentlich unter Denkmalschutz stand. Weil nach einer Begutachtung durch einen unabhängigen Fachmann Zweifel sowohl an den Angaben der Bahn AG zum Zustand der alten Bausubstanz als auch an den angeblichen Kosten einer Sanierung bestanden, hatte sich die BI an den Petitions-Ausschuss des Bundestags gewandt. Dessen sechsköpfige Delegation hatte sich im Sommer 2018 bei einem Vor-Ort-Termin für den Erhalt des alten Bauwerks ausgesprochen. Anfang 2019 hat die Mehrheit der 28 Ausschuss-Mitglieder aber eine Kehrtwende vollzogen und aus Gründen der Wirtschaftlichkeit die Petition zum Erhalt der Bogenbrücke abschlägig beschieden. Wie es zum Abriss kam, lesen Sie hier.