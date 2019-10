Albbruck/Tiengen – Mit einem herrlich weiten Blick über die Stadt gelegen, entsteht Am Vitibuck 1a in Waldshut-Tiengen ein durch viele Details mit der Bauherrschaft ergänztes Wohlfühlhaus, das die Firma Hierholzer Hausbau GmbH aus Albbruck-Buch am Samstag, 26. Oktober, und Sonntag, 27. Oktober, jeweils von 11 bis 17 Uhr während der Besichtigung des erweiterten Rohbaus vorstellt. Entsprechend ausgeschildert ist das Objekt gut erreichbar.

Binnen weniger Monate wurde das Einfamilienhaus auf dem langen schmalen Grundstück realisiert und der Einzugstermin auf Mitte November festgelegt, was auch 100-prozentig klappen wird, versichert der erfahrene Unternehmer Egbert Hierholzer.

Im Juni 2019 war mit den Betonarbeiten der Unterkellerung begonnen worden und nach nur vier Wochen war das Vorhaben mit vielseitigem und durchdachtem Raumkonzept aufgerichtet worden. Ganz nach den Wünschen und Bedürfnissen der Bauherrschaft wurde das Konzept erarbeitet, an dessen Ende sich ein Wohlfühlhaus präsentiert, das ganz den Grundsätzen der Firma Hierholzer Hausbau GmbH entspricht. Massive Holzkonstruktion, beste Wärmespeicherwerte, sommerlicher Wärmeschutz, ausgezeichnete Atmungsaktivität durch die Einstofflichkeit sind Merkmale, von denen stets aufs Neue Bauherrn überzeugt sind.

Bei der beheizten Wohnfläche von 200 Quadratmetern, etwa 68 Quadratmetern Nutzfläche mit Kellerräumen und Großraumgarage wird ein Endenergiebedarf von lediglich 15,4 Kilowattstunden pro Quadratmeter im Jahr notwendig. Ein besseres Ergebnis wie durch die Energieeffizienzklase 40 mit der Bewertung A+ garantiert, ist momentan nicht zu erreichen, worauf man bei der Firma Hierholzer Hausbau GmbH recht stolz sein kann.

