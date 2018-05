Albbruck-Buch Heidi Jehle und Doris Ebner stehen 25 Jahre Jahre an der Spitze des Gemischten Chors Buch

Der Gemischte Chor Buch ernennt die Vorsitzende Heidi Jehle und ihre Stellvertreterin Doris Ebner zu Ehrenvorsitzenden.

Die Mitglieder des Gemischten Chors Buch trafen sich zur 70. Hauptversammlung im Gasthaus „Hirschen“ in Birndorf. Dabei stand mit der Ernennung der Vorsitzenden Heidi Jehle und der stellvertretenden Vorsitzenden Doris Ebner zu Ehrenvorsitzenden eine besondere Würdigung ihres Engagements im Mittelpunkt.

Als erste Frau wurde Heidi Jehle 1993 an die Vorstandsspitze gewählt. Seit diesen 25 Jahren ist Doris Ebner ihre Stellvertreterin. „Beide haben in dem Vierteljahrhundert mit überaus großem und vorbildlichem Einsatz und viel Liebe zum Gesang ihr Ehrenamt ausgeführt“, waren sich die Mitglieder einig.

Den größten Zeitabschnitt seit Bestehen des Vereins gibt Dirigent Franz Kuttruff den Ton an. Längst ist er zu einem väterlichen Freund der Sänger geworden. Er hat es immer ausgezeichnet verstanden, mit der Auswahl der Lieder die große Fangemeinde zu begeistern. Vom Volkslied bis zu Schlagern reicht das Repertoire, mit dem der Gemischte Chor Buch sein treues Publikum stets aufs Neue unterhält.

So wurde die Versammlung mit dem gemeinsam gesungenen „Elternhaus“ musikalisch eröffnet. Nach dem Gedenken an die verstorbenen Aktiv- und Passivmitglieder erinnerte Schriftführerin Susanne Tröndle detailliert an die verschiedenen Aktivitäten im vergangenen Jahr. So positiv wie das Vereinsjahr verlaufen ist, so erfolgreich war auch die von Cornelia Eckert dargestellte Finanzlage des Vereins.

Allen, die sich auf besondere Weise im Verein engagiert hatten, galt der Dank. Ganz besonders Franz Kuttruff, dem der Gemischte Chor Buch seit Jahrzehnten eine Herzensangelegenheit ist. Er fungierte an diesem Abend auch als Wahlleiter. Dabei wurde Doris Ebner als stellvertretende Vorsitzenden ebenso einstimmig wiedergewählt wie Schriftführerin Susanne Tröndle.

Einige Termine stehen im Jahr 2018 bereits fest. So wird der Gemischte Chor Buch beim Frühjahrskonzert vom Gemischten Chor Dettighofen am 14. April mit dabei sein. Am 3. Juni um 11 Uhr werden die Sänger in der Wallfahrtskirche Todtmoos die Eucharistiefeier musikalisch umrahmen.