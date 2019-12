von Doris Dehmel

Seit zehn Jahren gibt es das Albbrucker Weihnachtsgewinnspiel. Wurden zu Beginn 900 Teilnehmerkarten in die Losbox geworfen, so waren es im letzten Jahr 2900 und in diesem Jahr zog Nathalie Kasper aus 3570 Teilnehmerkarten die Gewinner.

Zwei Tage später stieg für die 36 Personen nochmals die Spannung und Hoffnung, dass ihr Name möglichst lange in der Losbox verbleibt und somit die Chance auf einen der Hauptgewinne noch anhält.

Dieser Abend brachte dann eine noch nie da gewesene Überraschung: Hans Joachim Huber, der letztjährige Gewinner, kann sich erneut über den ersten Preis und somit Flug und einen dreitätigen Aufenthalt für zwei Personen in Amsterdam im Wert von 800 Euro freuen. Der zweite Preis, eine Flug- oder Bahnreise für zwei Personen mit Übernachtung in Berlin im Wert von 650 Euro, ging an Maria Schmidt.

Gewinner eines Wellness-Wochenendes im Wert von 300 Euro waren Barbara Albiez, Carola Pfohl und Michael Müller. Einen Akku-Schrauber im Wert von 120 Euro gewann Ines Patzke. Die Preise sieben bis 16 gingen als Einkaufsgutschein von Albbruck im Wert von jeweils 100 Euro an: Karl Landis, Daniela Mattern, Silvia Pfahl, Erich Winkler, Helmut Mieth, Elsa Kaiser, Arno Strittmatter-Welsch, Ingrid Bach, Anneliese Vögele und Eugen Deutschmann.

Die Preise 17 bis 22 waren Essensgutscheine im Wert von jeweils 50 Euro und gingen an Isolde Lauber, Fabian Schäuble, Rik Matt, Cornelia Schäuble, Jessica Flum und Martina Brutsche. Über die Preise 23 bis 28, Einkaufsgutscheine von Albbruck im Wert von jeweils 50 Euro, konnten sich Johannes Rotzinger, Petra Schmid, Falko Farischon, Mechthild Eckert, Jürgen Indlekofer und Janine Eckert freuen.

Der 29. bis 31. Preis war jeweils ein Friseurgutschein im Wert von 50 Euro der an Andreas Perschl, Claudia Damm und Carmen Gaissert ging. Der 32. Preis für eine Behandlung in der Naturheilpraxis Moser im Wert von 50 Euro ging an Gudrun Hügle.

Den 33. Preis als Kosmetik-Paket im Wert von 40 Euro gewann Teresa Klinke. Die Preise 34 und 35 waren ein Vesperkorb im Wert von 40 Euro über den sich Andrea Gaissert und Daniel Delfino freuen konnten. Die von der Gemeinde als 36. Preis gestiftete Jahreskarte für das Albbrucker Schwimmbad gewann Ewald Dambowy.