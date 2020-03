von Doris Dehmel

Erfolgreich verlief das vergangene Vereinsjahr für die Trachtenkapelle Buch, wenn schon die Besucherzahlen beim Frühjahrskonzert nicht die Besten waren. „Die Terminverschiebung weg vom traditionellen Ostersonntag hatte ihre negativen Folgen“, meinte der Vereinsvorsitzende Reiner Vogelbacher in der Hauptversammlung der Trachtenkapelle. Schließlich lohne sich auch die musikalische Vorbereitung nur, wenn in einer vollbesetzten Halle gespielt werden könne. Trotz anderer Veranstaltungen in der Umgebung ist das traditionelle Oktoberfest positiv verlaufen, wenn schon es immer schwieriger wird, mit besonderen Highlights auf sich aufmerksam zu machen“, so der Vorsitzende.

Der Verein Die Trachtenkapelle Buch wurde im Jahr 1891 gegründet. Neben dem kulturellen Bereich klinkt sich der Verein auch aktiv ins Gemeindeleben ein. 2021 ist das Jubiläumskonzert geplant. Vereinsvorsitzender ist Reiner Vogelbacher. Kontakt per E-Mail (vorstand@trachtenkapelle-buch.de).

Vogelbacher wünscht sich für die Zukunft einen besseren Probenbesuch. Dieser war auf 70,36 Prozent abgerutscht. Dennoch konnten

für außerordentlich guten Probebesuch ausgezeichnet werden: Katherina Eckert, Bernadette Weiss, Michael, Nick, Felix und Reiner Vogelbacher.

Erfolgreiche Jugendarbeit

Aus den Aufzeichnungen von der Ausbildungsleiterin Bernadette Weiss war die erfolgreiche Jugendarbeit zu vernehmen. Die Zahl der Zöglinge stieg auch im vergangenen Jahr an. Einige von ihnen hatten das Leistungsabzeichen in Bronze und Silber absolviert. Vornehmlich wird die Jugendband von Ralf Vogelbacher geleitet. Nach dem Hannah Ackermann ihr Amt als Jugendsprecherin zur Verfügung stellte, wurde Jana Kuttruff als ihre Nachfolgerin bestimmt.

Freude über neue Mitglieder

Neu in den Verein aufgenommen wurden Cora Nußbaumer und

Theresa Eckert. Durch einen Wiedereintritt konnte die Zahl der drei Austritte vermindert werden. Dirigent Reinhold Bauer freute sich über den Zugang in den Reihen der Aktiven. An sie alle richtete er seinen Appell: „Nur gut besuchte Proben bringen uns weiter.“

Dank für Spenden

Dank zahlreicher Spenden konnte Kassier Ralf Eckert eine positive Bilanz ziehen, die neue Anschaffungen möglich machen sollen im Musikerheim. Dieses steht auch weiterhin den „Guggi-Buchern“ ebenso wie der „Oldie-Band“ zur Nutzung zur Verfügung.

Beim Blick in die Zukunft erwähnte Vorsitzender Reiner Vogelbacher das Jubiläumskonzert im Jahr 2021, das voraussichtlich in der Halle in Albbruck stattfinden wird. Ein besonderes Highlight im Programm wird dann das von Dominik Wagner komponiertes Konzertstück sein.

Anmerkung der Redaktion: Diese Hauptversammlung hat noch vor dem amtlich angeordneten Verbot von Vereinsversammlung stattgefunden. Zum Schutz unserer freien Autoren erfolgte die Berichterstattung auf der Basis von Telefon-Recherchen.