von Manfred Dinort

Die jüngste Gemeinderatssitzung zeichnete sich durch eine besondere Tagesordnung aus. Zuerst wurden zahlreiche Gemeinderäte für ihre langjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Bürgermeister Stefan Kaiser überreichte ihnen eine Urkunde und die Ehrennadel des Städte- und Gemeindetages Baden-Württemberg.

Aus dem Albbrucker Gemeinderat wurden zwölf Gemeinderäte verabschiedet (von links): Lorenz Schäfer, Christian Gäng, Klaus Tritschler, Oliver Höck, Norbert Hosemann, Regina Anhalt, Brigitte Wehrle-Maier, Uwe Schlachter, Klaus Hügle, Oliver Höck und Rolf Rüttnauer. Rechts Bürgermeister Stefan Kaiser. | Bild: Manfred Dinort

Dann wurden zwölf Mitglieder aus ihrem Amt verabschiedet, unter ihnen Rolf Rüttnauer, der 35 Jahre als SPD-Gemeinderat und Fraktionssprecher amtierte. Stefan Kaiser: „Du warst immer ein engagiertes und verlässliches Mitglied unseres Gemeinderates, stets sach- und fachkundig, auch wenn Du es mir mit Deinen kritischen Anmerkungen nicht immer leicht gemacht hast.“

Den scheidenden Mitgliedern dankte er für ihre langjährige Mitwirkung im Gemeinderat. „Gemeinsam haben wir vieles bewegt und auf einen positiven Weg gebracht“, sagte er. „Wir haben in dieser Zeit harmonisch und sachorientiert zusammengearbeitet und uns auf das gemeinsame Ziel konzentriert, unsere Gemeinde voranzubringen“.

Seine Worte belegte Stefan Kaiser in der Sitzung mit zahlreichen Daten und Fakten und er zählte eine Reihe von Maßnahmen auf, die in letzter Zeit beschlossen und umgesetzt wurden. Als Beispiele nannte er die Einführung der Gemeinschaftsschule, die Einrichtung neuer Baugebiete, die Neustrukturierung der Trinkwasserversorgung und der Abwasserentsorgung, den Breitbandausbau, neue Formen der Waldbewirtschaftung, den Wege- und Straßenbau und die Sanierung und Erweiterung der Gemeindehallen in Birndorf und Unteralpfen.

Andrerseits bedauerte er, dass die Gemeinde einen Security-Dienst in Anspruch nehmen musste, um das Rowdytum in den Griff zu bekommen. „Aber da müssen wir eher noch mehr tun“, kündigte er in der Sitzung an. Dann mahnte er, die Auszeichnung als Verpflichtung zu sehen, sich weiterhin für das Allgemeinwohl zu engagieren und dabei in seinen Bemühungen nicht nachzulassen.

Alt-Gemeinderäte als Vorbilder

Als Vorbilder nannte er die beiden Alt-Gemeinderäte Karl Hofmann und Manfred Ebner, die in der Sitzung als Zuhörer anwesend waren. Bei der Ehrung der langjährigen Mitglieder sagte er: „Ehrenamt ist wichtig, und auch das, was Sie hier leisten, ist ehrenamtlich“, auch wenn das in der Öffentlichkeit kaum bekannt sei. „Sie haben sich für die Gemeinde eingesetzt und Sie haben sich bemüht, das Beste für ihre Mitbürger rauszuholen.“

Zwei Tagesordnungspunkte

In der Sitzung wurden auch zwei Tagesordnungspunkte abgearbeitet. So wurde die Bildung eines neuen Erschließungsabschnittes am Mühlebach im Bereich der beiden Gewerbegebiete „Betten“ und „Rütte-Allischmatten“ beschlossen. Dann erteilte der Gemeinderat dem Bürgermeister die Vollmacht, die ausgeschriebenen Arbeiten zur Bahndurchpressung, in Zusammenhang mit der Kanalsanierung im Ortsteil Kiesenbach, zu vergeben. Die Kosten bezifferte Bürgermeister Stefan Kaiser mit 262 000 Euro.