von Doris Dehmel

Das Blasorchester Albbruck lädt am Sonntag, 15. Dezember um 17 Uhr zum 45. Kirchenkonzert in die Albbrucker Pfarrkirche St. Josef ein. Damit wird jeweils am dritten Adventssonntag einer langjährigen Tradition gefolgt. Gleichzeitig gibt es auf ökumenische Weise die kirchliche Weihe der neuen maßgeschneiderten Uniformen.

Neue Ideen umgesetzt

Vieles hat sich in den vergangenen Jahrzehnten beim Blasorchester geändert. Jüngere Generationen haben Verantwortung übernommen aber gemeinsam mit den unterschiedlichen Dirigenten an der Tradition des Kirchenkonzertes festgehalten. Immer wieder wurden weitere Ideen verwirklicht und mit neuen Impulsen die Konzerte, bei denen immer die Handschrift der jeweiligen Dirigenten erkennbar war, bereichert.

Besonderer Höhepunkt

Neue Aufgabenteilungen konnten stets übergangslos in die Tat umgesetzt werden, wie dies auch beim letzten Dirigentenwechsel beziehungsweise bei der Aufteilung des Dirigentenamtes vonstatten ging. „Winterdirigent“ Thomas Zumsteg hat die Musikstücke in diesem Jahr frei nach dem Motto „himmlische Klänge“ ausgewählt . Eröffnet wird das Konzert, zu dem sich das Orchester in zusätzlichen Proben sehr intensiv vorbereitet hat. Stücke wie „White Passport to Heaven“ von Satoshi Yagisawa, „Omisoka“ von Itaru Sakai, „Fireworks“ von Rhaphael Strasser reihen sich mit weiteren Stücken wie leuchtende Perlen einer Kette aneinander. Dabei dürfte „Lenas Song“ aus dem Film „Wie im Himmel“ mit der Albbrucker Solosängerin Irene Hofmann (Alt) ein besonderer Höhepunkt sein.