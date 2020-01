von Doris Dehmel

Fünf Jahrzehnte Dirigent zu sein und über diesen Zeitraum noch den selben Chor zu leiten, ist schon außergewöhnlich, betonte Maria Krug, die Präsidentin des Chorverbandes Hochrhein. Und sich auch noch Zeit zu nehmen, um sich in anderen Vereinen zu engagieren und einige Jahre davon im Gemeinderat einzubringen, wie dies Franz Kuttruff die vergangenen 50 Jahre tat, verdiene höchste Anerkennung, fügte Bürgermeister Stefan Kaiser lobend bei der Übergabe der goldenen Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg hinzu.

Bürgermeister Stefan Kaiser überraschte Franz Kuttruff an seinem Ehrungsabend mit der Übergabe der goldenen Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg. | Bild: Doris Dehmel

Kaum ein Raum wäre angemessener gewesen als die Bucher Kapelle, um das 50-jährige Chorleiterjubiläum von Franz Kuttruff zu feiern. Er, der den Blick bereits auf seinen 90. Geburtstag werfen kann, ließ die Besucher sein Herzblut für den Chorgesang spüren. Für ihn ist bis heute der Gesang eine Herzensangelegenheit. Mit der Auswahl seiner Lieder hat er in der Vergangenheit bei den unzähligen öffentlichen Auftritten das Publikum stets begeistert. Der Heimat stets verbunden, ging der Blick immer auch in die Ferne und in die Zukunft. Franz Kuttruff erkannte recht früh, mit Schlagern und der Musik zeitgenössischer Interpreten, die Chormitglieder ebenso wie das Publikum mitzureißen.

Höhen und Tiefen gemeistert

Höhen und Tiefen hat der engagierte Dirigent mit seinem Chor erlebt und in Krisenzeiten von 1975 bis 1983 sogar als Vorsitzender das Zepter selbst in die Hand genommen, um das Vereinsschiff wieder in sichere Fahrwasser zu führen. Bis heute schreibt Franz Kuttruff aktiv an der Vereinsgeschichte mit. Unzählige Höhepunkte reihten sich in dem halben Jahrhundert aneinander. „Schallplattenaufnahmen wurden gemacht, Radiosendungen bereichert und unvergessene Konzerte in Hallen und Kirchen veranstaltet“, erinnerte sich Heidi Jehle in ihrem Rückblick, der immer wieder von passenden Liedern begleitet wurde. „Ich verneige mich vor Ihnen und Ihrer Leistung“, sagte Maria Krug voller Anerkennung bei der Überreichung der goldenen Ehrennadel des Deutschen Chorleiterverbandes.

Zur Person Franz Kuttruff hat die vergangenen 50 Jahre als Dirigent alle Energie in den Gemischten Chor Buch gesteckt. In 1978 Proben wurden die 870 öffentlichen Auftritte vorbereitet. In dieser Zeit war die Singgruppe entstanden, aus der entwickelten sich die „Kuttruff Singers“. Heute noch bereichert der Ehrendirigent das Damentrio mit seinem Tenor. Kontakt: 07753/97 88 83.

„Menschen wie Franz Kuttruff tun der Gesellschaft gut“, lobte Bürgermeister Stefan Kaiser. Der Ehrendirigent des Bucher Gemischten Chores sei hierfür ein besonderes Beispiel. Ihm, der im Albbrucker VdK 17 Jahre stellvertretender Vorsitzender war, liege die Jugend ebenso am Herzen wie alle anderen Generationen. Bis zum heutigen Tag habe Franz Kuttruff immer Vollgas gegeben. So hatte er auch für diesen Abend mit seinem Chor mit „Schau das Abendglühen“ ein weiteres Lied neu einstudiert.