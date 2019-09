von Manfred Dinort

Eigentlich sollte das Unteralpfener Schulhaus, eine Außenstelle der Grundschule Buch, zum Ende des Schuljahres für immer geschlossen werden. In Zukunft, so sah es die aktuelle Planung vor, sollten die Grundschulklassen der Bergdörfer nur noch in einem Hause unterrichtet werden, in der Schule Buch. „Es war nie im Sinne der Gemeinde, Schulen zu schließen. Aber im Moment bleibt uns aufgrund der rückläufigen Schülerzahlen keine andere Wahl“, so hatte sich Bürgermeister Stefan Kaiser im Gemeinderat geäußert.

Doch nun beschloss die Gemeindeverwaltung, die Schule doch noch für ein weiteres Jahr zu nutzen und die vier Grundschulklassen nach Unteralpfen zu verlegen, um in dieser Zeit die fälligen Renovierungsarbeiten an der Schule Buch ohne störenden Schulbetrieb durchführen zu können. Dafür wurden im Haushalt der Gemeinde 650 000 Euro eingeplant.

Ein Rückblick

Noch bis zur Mitte der 70er Jahre hatte die Schule Buch drei Außenstellen: Birkingen, Birndorf und Unteralpfen. Dann folgte, aufgrund der zurückgehenden Schülerzahlen, ein Rückbau der Schulen. Dazu kamen die Schulreformen mit dem erklärten Ziel, alle Kinder in Jahrgangsklassen zu unterrichten. In der Folge wechselten die Hauptschüler nach Albbruck und die Schule Buch mit ihren drei Außenstellen schrumpfte zur reinen Grundschule.

Ein Blick auf das Jahr 1973 zeigte folgendes Bild: In Birndorf wurden die Klassen eins und zwei unterrichtet, in Birkingen die Klassen drei und vier und an der Schule Unteralpfen, die über vier Klassenzimmer verfügte, die Parallelklassen von eins bis vier. Die Hauptschüler waren zu der Zeit noch in Buch untergebracht, anfangs bis zur achten Klasse, und dann, mit der Einführung des neunten Schuljahres, bis zur neunten Klasse. Noch früher, als es nur die Volksschule gab, wurden alle Schüler vor Ort in kombinierten Klassen unterrichtet, im Extremfall in einer einklassigen Dorfschule, in der alle Schüler, vom ersten bis zum achten Schuljahr, in einem Raum und von einem Lehrer unterrichtet wurden.

Das lief dann so ab: In den ersten beiden Stunden wurde die Oberstufe separat unterrichtet, in der dritten und vierten Stunde alle zusammen und in der fünften Stunde die Unterstufe allein. Lücken im Stundenplan wurden durch den Nachmittagsunterricht abgedeckt. Für Abwechslung sorgten der Pfarrer, der den Religionsunterricht erteilte und auch die Handarbeitslehrerin, die sich um die Mädchen kümmerte.

1983, als die Hauptschüler der Schule Buch nach Albbruck wechselten, wurden, gegen den heftigen Widerstand der Eltern, die Schulhäuser in Birkingen und Birndorf geschlossen. Die Grundschulklassen wurden zunächst noch zweizügig weitergeführt, ein Zug in Unteralpfen, der andere in Buch. Doch mit den weiter schrumpfenden Schülerzahlen blieben zuletzt nur noch vier Klassen übrig, die alle problemlos an der Schule Buch Platz gehabt hätten. Eine Entwicklung, die durchaus ihre positiven Seiten hat: Werden alle Klassen in einem Hause unterrichtet, hat das klare ökonomische und organisatorische Vorteile. Die Lehrer können ihre Deputate und den Fachunterricht besser miteinander abstimmen, die Lehr- und Lernmittel sind alle an einem Ort und die räumlichen Kapazitäten werden sinnvoll genutzt.