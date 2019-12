von Doris Dehmel

Da die Strohsterne an dem in Altarnähe stehenden großen Weihnachtsbaum in der Albbrucker St. Josef-Kirche unübersehbar in die Jahre gekommen waren, entschieden sich die Leiterin des Frauenkreises, Brunhilde Eckert und ihr Team, für Ersatz zu sorgen. So bastelten die Frauen einen Abend lang viele filigrane Strohsterne, die ab Heiligabend den Weihnachtsbaum in der Kirche zieren werden.