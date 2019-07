Albbruck (de) Das Fischerfest vom Sportfischerverein Waldshut und Umgebung steht vor der Tür. Die Vereinsmitglieder sind am Samstag, 29. Juni, ab 18 Uhr und am Sonntag, 30. Juni, ab 10.30 Uhr für den größten Besucherandrang bestens gerüstet. Seit Jahrzehnten zählt das Traditionsfest zu den Höhepunkten im Vereinsleben der Petrijünger.

Seit Generationen wird an diesem Anlass der Fischerkönig gekürt. Wer es in diesem Jahr sein wird, bleibt bis zur Siegerehrung am Sonntagmorgen geheim. Kaum ein Festplatz könnte bei den zu erwartenden heißen Temperaturen schöner liegen als das unter Schatten spendenden Bäumen gelegene Festgelände in unmittelbarer Nähe des Rheins. Hier werden allerdings die Festwirte zum Schwitzen kommen, bis die leckeren Fischspezialitäten alle auf dem Teller der Gäste landen oder leckere Sachen auf dem Grill gewendet werden.

In den letzten Jahren hat sich das Albbrucker Fischerfest zu einen wahren Mekka für Wanderer und Radfahrer entwickelt. Beiderseits des Rheins verlaufen ideale Wege, um zu Fuß oder per Rad das Fest zu besuchen und hier einige Stunden zu verbringen. An beiden Tagen ist für Unterhaltung bestens gesorgt. Dabei wird der Musikverein Dogern am Sonntag zum Frühschoppen aufspielen und das Stimmungsbarometer in die Höhe treiben. Kaum ein Vereinsmitglied bleibt in der Vorbereitung und während der beiden Festtage von einem Arbeitseinsatz verschont. Selbst die Jungfischer sind schon im Einsatz und hoffen, dass die Lose für die von ihnen betreute Tombola raschen Absatz finden.

Vereinsvorsitzender Gerd Albietz und seine Kollegen freuen sich auf die Festtage, denen das Königsfischen vorausging. Sie teilen gerne ihr Hobby und freuen sich über die ansteigenden Mitgliederzahlen im Sportfischerverein Waldshut und Umgebung. Die Angler stehen von der Judeninsel auf Höhe der früheren Lonza in Waldshut bis zur Alten Rheinbrücke in Laufenburg am Wasser. Erfahrene Angler geben gerne ihre Kenntnisse an die Neulinge weiter und motivieren Jugendliche, hier ihr Hobby in der Natur zu entdecken.

Gerade auf die Jugendarbeit wird im Verein großen Wert gelegt und deren Aktivitäten auch unterstützt. Der Vereinsnachwuchs gehört einfach dazu und es würde in Albbruck den Feinschmeckern wirklich etwas fehlen, wenn die Jungfischer am Gründonnerstag nicht ihre frisch geräucherten Forellen anbieten würden.