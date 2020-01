von Doris Dehmel

ufgrund des aktuten Busfahrermangels in der Region ist Firmenchef Thomas Rüd froh, dass Klaus Beyer nach 30 Jahren dem Betrieb immer noch die Treue hält und auch als Pensionär bei Engpässen und vor allem auch mit seiner langjährigen Erfahrung oft weiterhelfen kann. Dem Dank an den Arbeitsjubilar schloss sich mit Sabine und Isabell Rüd bereits die nächste hinter dem Steuer sitzende und für den Betrieb Mitverantwortung tragende Generation an.