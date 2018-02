Albbruck Feuerwehr-Ehrenmedaille für Bürgermeister Stefan Kaiser

Manfred Rotzinger, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands, überreicht dem Bürgermeister Stefan Kaiser die Auszeichnung für seinen Einsatz um die Feuerwehr.

Albbruck (de) Nach einstimmigem Beschluss des Vorstandsteams des Kreisfeuerwehrverbands erhielt der Albbrucker Bürgermeister Stefan Keiser die Feuerwehr-Ehrenmedaille übereicht. Damit würdigte der Verbandsvorsitzende Manfred Rotzinger die Verdienste des "Chef der Albbrucker Feuerwehr". Während der vergangenen zehn Jahre hatte Stefan Kaiser wesentlichen Anteil an der Verbesserung im Brandschutz. Immer wieder sei es Stefan Kaiser gewesen, der seinem Gemeinderat Vorschläge zur Prävention und sich stark für Investitionen in den Feuerwehrabteilungen machte. Die Gemeindehallen in Albbruck und Schachen seien ebenso ein Beispiel wie der Bürgersaal in Birndorf in dem die Investitionen in den Brandschutz unübersehbar seien. Wie immer in Abstimmung mit der Feuerwehr werde mit der Sanierung der Leiterbachhalle in Unteralpfen auch dort der Brandschutz optiert.

Neben der Beschaffung von Fahrzeugen wie dem LF Kats und der persönlichen Schutzkleidung der Feuerwehrangehörigen hatte Stefan Kaiser die Entscheidung für ein Gerätehaus der neu gegründeten Abteilung Estelberg vorangetrieben. "Stefan Kaiser ist es gelungen, das Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Abteilungen zu stärken". Ein kleines Beispiel, welch hohen Stellenwert die Feuerwehr beim Bürgermeister habe, sei die Anschaffung der neuen Uniform für alle Feuerwehrangehörigen. Bei größeren Schadensereignissen wie im vergangenen Jahr der Großbrand in Buch und 2014 in Birndorf mache sich Stefan Kaiser immer ein Bild von der Lage.