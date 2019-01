von Doris Dehmel

In der Hauptversammlung der Gesamtfeuerwehr mit ihren Abteilungen Schachen, Unteralpfen und Estelberg berichtete Kommandant Matthias Pöthke von 90 Einsätzen – im Schnitt der vergangenen zehn Jahre waren es etwa 55. "Auf die Ausbildung, Aktivitäten und Strukturen haben wir Einflussmöglichkeiten nicht aber auf die Anzahl der Einsätze", so der Kommandant. Neben acht Klein- und einem Mittelbrand, einem Fehlalarm, drei Einsätzen durch Hausrauchmelder ausgelöst und dreimal blinder Alarm waren die Einsatzkräfte zu 74 unterschiedlichen technischen Hilfeleistungen gerufen worden.

Zahlreiche Fortbildungen

Albbrucks Abteilungsleiter Christian Gerspacher erinnerte an 80 Einsätze und zahlreiche Fortbildungen, sowie Arbeitseinsätze am Feuerwehrgerätehaus und zum Erhalt der Infrastruktur. Sven Haggenmiller, stellvertretender Kommandant der Abteilung Estelberg, wusste, dass seine Aktiven sich auf vier Mann aus der Tagesbereitschaft und vier weitere aus der Altersabteilung im Bedarfsfall verlassen können. Fabian Heiss berichtete für die Schachener Abteilung von deren Einsätzen unter anderem beim Auto-Cross. Neben den üblichen Verkehrssicherheitsdiensten war die Unteralpfener Feuerwehr zu sieben Alarmeinsätzen ausgerückt. Zudem verwies Konrad Stoll über Holzfällarbeiten bei der Gemeindehalle sowie Arbeitseinsätze beim Spielplatz und Reinigungsarbeiten am Dorfbrunnen. Von 13 auf 28 Mitglieder gewachsen ist die Jugendfeuerwehr. "Wir werden künftig jede Woche in verschiedenen Gruppen mit altersgerechtem Programm proben", so deren Leiter, Tony Steinebrunner.

Lob für neue Kindergruppe

Bürgermeister Stefan Kaiser sagte, dass mit der neuen Kindergruppe der richtige Weg eingeschlagen worden sei. Der Brandschutzbedarfsplan soll weiter entwickelt und ein hauptamtlicher Gerätewart installiert werden. Die Gemeinde habe im Vorjahr 470 000 Euro in die Feuerwehr investiert. In der Versammlung wurden drei Mann neu aufgenommen und Frank Offergeld von der Abteilung Estelberg vom Bürgermeister zum Löschmeister befördert.