Albbruck Felsbildkunst des Nordens: Rainer Grübner beeindruckt mit anschaulichem Vortrag

Der Weilheimer Architekt Rainer Grübner erklärt in seinem Vortrag beim Seniorennachmittag die Werke, die vor 3500 Jahren in Granit gestichelt wurden.

Der Weilheimer Architekt Rainer Grübner verbringt seit Jahrzehnten seine Urlaube in Dänemark, Schweden und Norwegen. Beim Seniorennachmittag der evangelischen Kirchengemeinde Albbruck-Görwihl hielt er einen Vortrag über Felsbildkunst des Nordens. Begleitet wurde sein Vortrag von einer Ausstellung eigener Bilder, Fotos und Frottagen. Pfarrerin Heidrun Moser zeigte sich erfreut, dass mehr als 60 Interessierte zu dem Vortrag kamen, den der Referent unter Verzicht auf Honorar hielt. Die eingegangenen Spenden sollen für anstehende Baumaßnahmen verwendet werden.

Grübner erläuterte die Bedeutung der oft stark reduzierten Felsbilder, die vor 3500 Jahren in Granit gestichelt wurden. Man sieht Boote, Menschen, Tiere und Musikinstrumente, die heute teilweise zur Verdeutlichung für den Tourismus mit roter Farbe ausgemalt werden. "Es sind Bilder von unglaublicher Aussagekraft", so der Referent. Seit 14 Jahren hilft er zweimal im Jahr ehrenamtlich bei der Freilegung und Dokumentation der Felsbilder, deren Ergebnisse dann von der Universität Göteborg wissenschaftlich ausgewertet werden.

Das ganze spielt sich an der schwedischen Westküste in der Provinz Bohuslän ab. Das Zentrum ist der kleine Ort Tanumshede. Die Felsbilder der Region wurden 1994 in die Liste des Weltkulturerbes der Unesco aufgenommen. Noch sind längst nicht alle Felsbilder dokumentiert. Gespannt lauschten die Besucher seinen detaillierten Ausführungen, wie man die Felsbilder sichtbar machen kann und wie man versucht sie für die Nachwelt zu erhalten.

Mit einem Kurzfilm über den hohen Norden und der Region um Tanumshede schloss der Architekt Rainer Grübner seinen Vortrag ab. Viel Interesse fanden dann seine eigenen Bilder. Neben den Frottagen (Abreibungen) zeigt er Radierungen, die skandinavische Impressionen zeigen.