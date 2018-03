Albbruck Fahrer prallt in Albbruck gegen geparkte Autos: Drei Mal Totalschaden

Einen Moment nicht aufgepasst – und schon stieß in Albbruck ein Mercedesfahrer mit einem geparkten VW Golf zusammen, der auf einen Audi geschoben wurde. Der Mercedesfahrer zog sich eine Gesichtsverletzung zu und wurde ins Waldshuter Krankenhaus gebracht.

Ein leicht verletzter Autofahrer und drei total beschädigte Autos sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der am Montagabend in Albbruck geschah. Kurz vor 20.30 Uhr geriet ein 41 Jahre alter Mercedes-Fahrer, vermutlich aufgrund einer momentanen Unachtsamkeit, in der Kiesenbacher Straße nach rechts und kollidierte mit einem dort in einer Parklücke abgestellten VW Golf. Dieser wiederum wurde auf einen davor geparkten Audi geschoben, der in eine angrenzende Hecke geschleudert wurde. An allen drei Autos entstanden Totalschäden. Auch die Bepflanzung wurde beschädigt. Auf über 20000 Euro dürfte sich der entstandene Schaden belaufen, schätzt die Polizei in ihrem Bericht. Demnach war der Unfallverursacher vermutlich nicht angeschnallt, er zog sich eine Gesichtsverletzung zu, als er gegen die Windschutzscheibe prallte. Der Mann wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus nach Waldshut gebracht.