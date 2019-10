Birndorf – Das traditionelle Erntedankfest in Birndorf findet am Sonntag, 6. Oktober, statt. Die Mitglieder der Trachtengruppe stehen in den Startlöchern, um die jahrelange Tradition fortzusetzen und auch vor heimischen Publikum für Unterhaltung zu sorgen. Überall wo die Tanzpaare auftreten und die Kinder- und Jugendtanzgruppe mit ihren Trachten für einen echten Hingucker sorgen, sind die Zuschauer begeistert. Das Vorstandsduo, Bärbel Schrenk und Marianne Binkert, freut sich gemeinsam mit den Vereinsmitgliedern über viele Besucher. Diese kommen längst nicht nur aus dem Dorf und den übrigen Albbrucker Ortsteilen, sondern auch über die Gemeindegrenzen hinaus.

Das diesjährige Erntedankfest eröffnet das Blasorchester Albbruck mit seinem Frühschoppenkonzert um 11.30 Uhr. Nach dem Mittagessen, das aus der Festküche serviert wird, eröffnet der gemischte Chor Buch das Nachmittagsprogramm. Die Gäste erwartet außerdem ein reichhaltiges Kuchenbuffet.

Die Mitglieder der Kinder- und Jugendtanzgruppen werden dann zeigen, was sie in den letzten Monaten alles gelernt haben. An diesem Nachmittag ist auch die Line Dance-Gruppe mit dabei. Der Auftritt vor Publikum ist für die Gruppe die beste Werbung für den geplanten weiteren Kurs. Nachdem die letzten Kurse auf großes Interesse gestoßen sind und der Auftritt beim bunten Abend an der Fastnacht bestens ankam, bietet die Birndorfer Trachtengruppe neben ihren traditionellen Tänzen erneut einen Line Dance-Kurs unter der Leitung von Marietta Sasse an. Beginn ist am 9. Oktober um 20 Uhr im Bürgersaal Birndorf. Geplant sind zehn Abende im Abstand von je zwei Wochen. Informationen gibt es bei der Vereinsvorsitzenden Barbara Schrenk, Telefon 07753/912¦15.