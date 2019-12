von Doris Dehmel

Mit Beginn des Schuljahres hatte die Schulleiterin Anja Fabian für die Grundschule Buch einen Förderverein angeregt. In diesem Schuljahr 2019/20 besuchen die 80 Schülerinnen und Schüler in vier Klassen den Unterricht in der früheren Außenstelle in Unteralpfen. Dies wird bis zum Ende der umfangreichen Sanierungsarbeiten am Schulgebäude in Buch so sein. Die Idee zur Gründung des Schulfördervereins stieß bei den betroffenen Eltern auf breite Zustimmung.

In der Gründungsversammlung wurde das Vorstandsteam gewählt. Vorsitzender ist Oliver Kosian und seine Stellvertreterin Nadja Schneider, die auch den Posten der Schatzmeisterin übernahm. Zur Schriftführerin wurde Marion Schmid bestimmt, die zuvor schon die organisatorischen Vorbereitungen zur Vereinsgründung übernommen hatte. Nicole Eckert und Kristina Eckert sind Kassenprüfer. „Mit der Unterstützung des Schulfördervereins wird es möglich sein, die Lernbedingungen der Kinder an der Grundschule Buch weiter zu optimieren und manch größeres Projekt zu Gunsten der Kinder realisieren zu können“, ist Schulleiterin Anja Fabian überzeugt.