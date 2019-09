von Doris Dehmel

Dass im warmen Zimmer für den kommenden Sommer geplante Wanderungen einfacher zu bewältigen scheinen, als diese in der Realität sind, erlebte eine größere Gruppe der LG Hohenfels. Bereits bei der Weihnachtsfeier war in der Laufgruppe Frauen 07 über eine eher außergewöhnliche Aktivität diskutiert wurden. Während Einigen die auf mehrere Tage ausgerichtete Tour auf dem „Albsteig“ zeitlich zu lange erschien, habe Alexandra Gröber die Idee gehabt, dies an einem Tag zu unternehmen. „Kurzerhand war die 24-Stunden-Tour geboren“, erklärte Christoph Boos als Leiter der Gruppe.

Gestartet war die gemischte Gruppe mit Teilnehmerinnen und männlichen Mitwanderern im Alter zwischen 18 und 65 Jahren auf dem Feldberg. Ziel war es, nach 69 Kilometern am nächsten Morgen gegen 8 Uhr den südlichen Einstieg bei Albbruck zu erreichen. Drei Personen wollten allerdings von Beginn an nur einen Teil der körperlich nicht zu unterschätzenden Tortur mitmachen, einige bevorzugten mit kleineren Blessuren und Blasen an den Füßen zu nächtlicher Stunde eine Abzweigung. Immerhin 15 Personen kamen schließlich dann zum gemeinsamen Frühstück in Albbruck an.

Und dies geschah sogar noch zwei Stunden früher als ursprünglich vorgesehen. „Diesen zeitlichen Vorsprung nutzten wir, um im Foyer der nahe gelegenen Volksbank in den Schlaf zu versinken“, berichtete Christoph Boos. Wie für die übrigen Teilnehmer war es auch für ihn ein besonderes Erlebnis.

Jetzt könne er noch nicht entscheiden, ob es zu einer Neuauflage einer solchen körperlichen Herausforderung kommt, meinte Boos. Für ihn sei neben den Schönheiten der Natur auch das emotionale Erlebnis sehr interessant gewesen. Nach der anfänglichen Heiterkeit und ausgiebiger Unterhaltung sei es immer ruhiger geworden. „Die letzten zehn Kilometer waren die anstrengendsten, weil der eigene Akku immer mehr auf rot zeigte“, waren sich alle einig. Nie sei es aber für sie eine Option gewesen, die Strecke abzukürzen.