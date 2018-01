Albbruck Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern des Gewerbevereins Albbruck kümmert sich um übersichtliche Beschilderung

Der Gewerbeverein Albbruck und die stellvertretende Bauamtsleiterin Sabrina Munoz-Gerteis erarbeiten ein Ortsleitsystem für mehr Übersichtlichkeit.

Neuer Vorsitzender des Albbrucker Gewerbevereins ist Michael Kempf. Wiedergewählt wurden der stellvertretende Vorsitzende Thomas Kilian und Kassierer Oswald Hilpert. Neuer Schriftführer ist Manuel Sattler. Nach drei Jahren gab Carola Pfrommer ihr Amt als Vorsitzende ab und ist jetzt Beisitzerin. Zu diesem Team gehören weiter Oliver Böhler, Philipp Schlachter, Ralf Mattern, Katja Wolf, Roland Zimmermann, Peter Schulz, Roman Buch und Johannes Ebner.

Thomas Kilian schilderte die Aktivitäten des Gewerbevereins über das vergangene Jahr, in dem acht Neumitglieder in den Albbrucker Gewerbeverein aufgenommen werden konnten. Betriebsbesichtigungen bei der Firma Morath in Birndorf und beim Fliesenlegerbetrieb Philipp Schlachter in Birkingen fanden statt, ebenso wie der Ausflug zur Firma Herrenknecht.

Der Vorstand hatte an einem Workshop teilgenommen. Mit steigenden Teilnehmerzahlen wurde erneut das Weihnachtsgewinnspiel durchgeführt. Im Kassenbericht von Oswald Hilpert fanden sich auch die Ausgaben für den am Feuerwehrhaus in Birndorf installierten Defibrillator.

Im Jahr 2018 soll der sich jährlich wiederholende karitative Event am 15. Juni stattfinden. Nach dem ersten Stammtisch in Verbindung mit einer Besichtigung der neuen Volksbank in Albbruck am 11. April wird es im Laufe des Jahres noch einen weiteren geben. Auch beim Grümpelschießen des Schützenvereins am 17. September wollen die Vereinsmitglieder wieder teilnehmen.

„Das örtliche Gewerbe ist ein wichtiger und wertvoller Mosaikstein innerhalb der Gemeinde“, versicherte Bürgermeister Stefan Kaiser. Er lobte die Aktivitäten des Vorstands und gab einen Überblick über die personellen Veränderungen im eigenen Haus, über die Entwicklung der Gemeinde sowie über abgeschlossene und in die Wege geleitete Maßnahmen. Der Blick in die Zukunft umfasste weitere neue Baugebiete und vor allem die anstehende Breitbandversorgung.

Allgemein wurde das „Schilderchaos“ innerhalb der Gemeinde mehrfach als unübersichtlich kritisiert und die Vorstellung eines geplanten Ortsleitsystems als positiv empfunden. Hierzu wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, der neben der stellvertretenden Bauamtsleiterin Sabrina Munoz-Gerteis, die sich diesem Thema widmete, vom Gewerbeverein Bernhard Schneiderhahn, Siegfried Ebner, Roman Buck und Egbert Hierholzer angehören.