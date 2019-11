von Doris Dehmel

Zur Einstimmung auf den Advent findet am Freitag, 29. November, ab 16 Uhr und am Samstag, 30. November, ab 11 Uhr der Albbrucker Weihnachtsmarkt statt. Mit Eintritt der Dämmerung wird der Chor der Kindergärten Kiesenbach und Birkingen um 17 Uhr auftreten. Im Anschluss daran wird von 17.30 bis 18.15 Uhr der Nikolaus erwartet und um 19 Uhr wird die Trachtenkapelle Buch musikalisch unterhalten.

Während am Freitag die abwechslungsreichen Produkte in den Markthütten auf dem Rathausplatz angeboten werden und die Hobbykünstler im Foyer des Rathauses ihre Waren präsentieren, erstreckt sich das Marktgeschehen am Samstag ab 11 Uhr zusätzlich über weite Teile der Schulstraße. Das Jugendorchester Albbruck-Dogern hat sich für 13 Uhr angesagt. Der Nikolaus verteilt ab 13.30 Uhr erneut seine Gaben. Um 14.30 Uhr gibt es für die kleinen Marktbesucher im Sitzungssaal des Rathauses ein Kasperletheater, das um 15.15 Uhr wiederholt wird.

Die Kindertanzgruppe vom Gymnastikverein Buch klinkt sich um 15 Uhr ins Programm auf dem Weihnachtsmarktgelände ein, wo um 15.30 Uhr der Musikverein Birndorf die Unterhaltung übernehmen wird. Zudem gibt es am Samstag für die kleinen Besucher Ponyreiten und das Kinderkarussell des Schützenvereins. Auf dem Rathausplatz, im Rathaus und in der Schulstraße bietet eine Vielzahl von Marktteilnehmern ihre Dinge von A wie Alpaka-Produkte bis hin zu Z wie Zirbenkissen an. Verschiedene Leckereien finden die Besucher ebenso wie Basteleien, künstlerisch gestaltete Produkte und jede Menge schöne Dinge.